Detenidas dos personas e investigada otra por estafa en la compra-venta de una autocaravana

Efectivos de la Guardia Civil de Burgos, en el marco de la Operación 'Easo', detuvieron a dos personas e investigaron a una tercera por cometer una estafa online en la compra venta de una autocaravana. Los autores, en connivencia, desarrollaron una trama de compra venta ilegal de vehículos "fantasma", gestada a través de un concesionario, con créditos bancarios de por medio, tal y como recoge Ical.

Por ello, estas tres personas, con iniciales D.X.V.B., de 37 años, J.J.A., de 36, F.V.M., de 57, fueron detenidos e investigados como presuntos autores, en distinto grado de autoría, de un delito de estafa y un delito de apropiación indebida. En la trama estaba involucrado el dueño de una empresa de compraventa de vehículos de segunda mano, su esposa y varios particulares, según han informado hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos se remontan al pasado año, cuando una persona consultaba un anuncio aparecido en una conocida página online de compraventa de segunda mano entre particulares y se interesaba por una autocaravana. Pactado el precio, para abaratar la operación, el vendedor –gerente de una empresa del sector automovilístico asentado en la provincia- y la compradora pactaron incluir dos vehículos propiedad de la adquiriente para rebajar el precio final. El empresario sugirió que el resto se liquidaría con dos créditos que solicitaría la denunciante a sendas entidades bancarias -ajenas a todo el entramado-, en concepto de adquisición de dos turismos.

Los vehículos nunca los recibió y tampoco la autocaravana del anuncio, por lo que al sentirse estafada denunció los hechos. Las exhaustivas pesquisas llevadas a cabo han aclarado que el empresario falleció antes de cerrarse la operación, pero que dejó todo preparado para que su esposa fuera la beneficiaria, quien continuó con la estafa.

El titular de uno de estos vehículos -que pretendía adquirir la víctima mediante uno de los préstamos solicitados- no solo no lo entregó a la prestataria, sino que hizo negocio y lo revendió a otra tercera persona, siendo localizado en un concesionario. El segundo vehículo que sí fue transferido a la adquiriente lo tenía en su poder un particular bajo pretexto de que se lo había prestado el empresario fallecido en periodo de prueba. El esclarecimiento permitió recuperar también el dinero de los préstamos, 19.000 euros. Se ha conocido además que la documentación personal de la perjudicada pudo ser usada en otro ilícito para la adquisición fraudulenta, de nuevo, de la autocaravana origen de esta operación.

El grupo, en connivencia, tras el fallecimiento del vendedor no abandona la presunta estafa y continúan con el mismo modus operandi, es decir, anuncio en páginas web de una autocaravana “fantasma”, encontrándose ésta fuera de España, solicitando una cantidad de dinero previa para agilizar los trámites. La operación fue dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, instruyéndose diligencias que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Miranda de Ebro.

Sigue los temas que te interesan