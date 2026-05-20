Muere un trabajador tras caer desde una torre eléctrica de 25 metros de altura en Cebreros

Un trabajador de unos 40 años ha fallecido este miércoles tras caer desde una torre eléctrica de unos 25 metros de altura cuando trabajaba en la subestación eléctrica del municipio abulense de Cebreros.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 18:20 horas de la tarde alertando de la caída del hombre.

El centro de emergencias 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado.

Además, se ha dado aviso al Centro Coordinador de Emergencias, al ser una zona de difícil acceso para los servicios de emergencia.

El personal sanitario que ha acudido al aviso ha confirmado en el lugar el fallecimiento del trabajador.