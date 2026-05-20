Encuentran el cadáver de un hombre desaparecido en una finca de Arganza

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial del Instituto Armado

El cuerpo sin vida de un vecino del municipio leonés de Arganza de 78 años, cuya desaparición fue denunciada por su familia el lunes, ha sido hallado este martes en una finca próxima a su domicilio.

El hombre había salido de casa el domingo por la tarde y no regresó. Sus familiares alertaron de su ausencia al día siguiente.

El cuerpo ha sido localizado en una parcela situada junto a la casa consistorial y al parque infantil de la localidad, una zona que frecuentaba habitualmente para pastorear su rebaño de cabras y ovejas.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Judicial y de la Brigada Científica de la Guardia Civil, que han realizado una inspección ocular tanto en la finca donde apareció el cadáver como en el entorno de la vivienda del fallecido.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias de la muerte y, por el momento, no descarta ninguna hipótesis. El Juzgado de Instrucción de Ponferrada ha decretado el secreto de sumario.

El Instituto Armado mantiene este miércoles bajo secreto de sumario la investigación abierta.

Además, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, ha asegurado que, por el momento, no se pueden ofrecer más detalles sobre las causas del fallecimiento del hombre.