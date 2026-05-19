Interceptan en Ávila, drogado y en estado ebrio, al conductor de un autobús escolar con menores a bordo

Imagen de la Guardia Civil junto al autobús interceptado en Ávila.

Agentes de la Guardia Civil interceptaron el pasado 5 de mayo en Ávila a un conductor de un autobús escolar, que en ese momento transportaba a los menores, que dio positivo en alcohol y drogas.

Los efectivos policiales acudieron a la búsqueda del vehículo tras recibir un aviso ciudadano en el que alertaban de la conducción irregular del conductor.

Fueron movilizadas por tal motivo distintas patrullas de la Comandancia de la Guardia Civil y del Subsector de Tráfico de Ávila.

Finalmente, lograron interceptar el vehículo y los agentes realizaron las pruebas de alcohol y drogas al conductor, que dio un positivo en ambas sustancias, según ha informado la propia Guardia Civil.

Por su parte, los menores pudieron continuar su viaje en otro autobús que fue fletado por la propia empresa.

Las diligencias instruidas se entregaron en la Sala de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Arenas de San Pedro (Ávila).

El conductor está acusado de un presunto delito contra la seguridad vial y puede enfrentarse a multas administrativas de hasta 1.000 euros.

En el apartado penal la condena puede ir de tres a seis meses de cárcel o de seis a 12 meses de multa. También puede imponérsele trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Asimismo, en cualquier caso, se le puede privar del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo de entre uno y cuatro años.