Un bar de polígono, famoso por sus retos extremos, da 100 € al que devore ocho kilos de comida: “Es muy bestia”

El Restaurante Bar El Comienzo, también conocido como El Comienzo by José Luis Garcinuño, es un famoso establecimiento hostelero que se ubica en un polígono industrial a las afueras de Ávila, en la calle Río Pomar, 13.

Es un lugar conocido por romper los esquemas tradicionales con una decoración cuidada, premios nacionales de gastronomía, comida especial y unos retos que dan la vuelta al territorio nacional.

José Luis, de 32 años y que habla con EL ESPAÑOL de Castilla y León, ha puesto en marcha un nuevo reto de comida que él califica como “muy bestia”.

Su nombre: ‘La paella de burgers gigante’. Se trata de un total de ocho kilos de comida. Un reto para dos. El que lo consiga se llevará, ni más ni menos, que 100 euros. Hay una hora de tiempo disponible para completar el reto.

José Luis y cinco años de El Comienzo

“Me defino como una persona que lucha por sus sueños. Soy el dueño y el creador del Bar Restaurante El Comienzo que abrió sus puertas en Ávila hace cinco años. Viajo por todo el mundo para conocer diferentes gastronomías y añadirlas a mi negocio”, asegura, en declaraciones a este periódico, José Luis Garcinuño.

El propietario del establecimiento hostelero tiene 32 años. Suma 15 en el mundo hostelero, y hace un lustro decidió abrir las puertas de un local que no se ha cansado, en este tiempo, de conseguir diferentes galardones por su buen hacer.

Nació en Ávila, donde se sitúa su establecimiento hostelero y recuerda con cariño su infancia, rodeado de los que más quiere. Tenía claro, desde el principio, que quería ser cocinero.

“Hace cinco años que decidí abrir este negocio y crear mi propia marca en un polígono de Ávila, en la calle Río Pomar, 13. Combinamos todo tipo de comida con retos que llaman la atención de nuestros clientes y que son muy bien acogidos”, apunta.

El último, como él mismo confiesa, “es muy bestia”.

Su oferta y un reto único

“Contamos con diferentes premios gastronómicos y con todo tipo de comida. Desde menús del día, pasando por arroces, chuletones y carnes al corte. Tenemos chuletones de diferentes razas y opciones sin gluten. Somos especialistas en hamburguesas”, explica nuestro entrevistado.

Además de su restaurante, con 400 metros cuadrados, también cuenta con varias food trucks y va con ellas por toda España. Desayunos, tapas, bollería, cachopos, con las tartas de queso y la cocina de autor como protagonista, el establecimiento hostelero no deja de crecer cada año.

“Disponemos de varios retos de comida. El último que hemos sacado es uno para dos personas con ocho kilos de comida. El ganador se llevará un premio de 100 euros para gastar en el local otro día, una camiseta y una foto en nuestro muro de la fama”, confiesa.

Llevan más de tres años haciendo este tipo de retos. No tiene duración. En este caso lleva el nombre de ‘La paella de burgers gigante’. Lleva 13 hamburguesas, 20 tequeños, muchas patatas fritas y nachos, pollo frito y salsas.

“Es uno de los retos más complicados que hemos puesto en marcha. Pero a nuestros clientes les gustan los retos. Tienen una hora para completarlo”, añade nuestro protagonista.

Un reto no apto para todos los estómagos.

Muchos premios

El bar es conocido por sus premios. Lo que hace que los trabajadores y el propio dueño se sientan muy satisfechos y que se premie el trabajo bien hecho que llevan a cabo día tras día.

“Hemos ganado el premio a mejor Burger de la Península Ibérica 2025, la mejor Burger de España 2025. También la mejor de Castilla y León en 2024 y 2023. Entramos en el Top 15 de las mejores de España en 2023 y fuimos finalistas del Concurso a la Mejor Tarta de Queso de España”, añade orgulloso.

También, apunta, a nivel local, consiguieron “proclamarse campeón en tapas 2022, 2023 y 2025”, casi nada.

Nuestro protagonista vive de su negocio y ve el futuro de la hostelería en general y el suyo en particular “de forma muy positiva”.

Además, finaliza afirmando que tiene “varios proyectos en camino” que seguro que sorprenden a los clientes que por el lugar se pasan.