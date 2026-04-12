La Moraña en pie de guerra: nueva movilización contra las macroplantas de Aldeaseca y Palacios de Goda

Movilización contra la planta de biogás de Palacios de Goda, en Ávila, en una imagen de archivo

La Asociación Cultural La Moraña Stop Biometano ha llamado este sábado a la movilización y la unidad de los vecinos de una veintena de localidades de la comarca contra las macroplantas de Aldeaseca y Palacios de Goda.

Además, se ha llevado a cabo una pegada de carteles con el lema 'Si quieres a tu pueblo, ¡di no al biometano!'.

Los pueblos más afectados serían Espinosa, Orbita, Langa, Muriel, Palacios de Goda, Aldeaseca, Magazos, Villanueva del Aceral, Palacios Rubios, Tornadizos, Donvidas, Sinlabajos, M. Muñoz de la Dehesa, Don Hierro, Rapariegos, San Cristóbal, Montejo, Tolocirio y Montuenga.

La pegada de carteles se enmarca en una serie de movilizaciones como la llevada a cabo el pasado 28 de marzo en Arévalo, con una marcha de protesta por calles del municipio.

También se editó un vídeo, en el que participan una quincena de personas, en lugares emblemáticos de Arévalo y la comarca, que se mueven por las redes sociales para explicar quiénes son, su lucha y las acciones para luchar contra la "lacra" de las macroplantas de biometano.