Vox suspende y expedienta al primer presidente de Vox en Ávila tras solicitar un congreso extraordinario: “Es una purga”

El que fuera primer presidente de Vox en Ávila y actual teniente de alcalde de Gallegos de Altamiros, David Sierra, ha anunciado este viernes que su partido le ha abierto un expediente disciplinario y le ha suspendido cautelarmente de sus funciones dentro de la formación.

Según ha explicado el propio Sierra a través de un hilo publicado en la red social X, el Comité de Garantías de Vox ha decidido incoar un procedimiento contra él, una situación que el edil ha calificado como una “noticia difícil para los vecinos de Gallegos de Altamiros y para la militancia de Ávila”.

La decisión llega después de que Sierra solicitara, junto a otros exdirigentes del partido, la convocatoria de un congreso extraordinario en la formación.

Sin ir más lejos, el pasado 5 de marzo mostró su apoyo a José Ángel Antelo, tras ser destituido por el partido en Murcia. "Ha trabajado con entrega por el proyecto de Vox y por nuestros votantes. En los momentos difíciles es cuando más cuenta la lealtad", afirmó también en la red.

En su mensaje público, el teniente de alcalde ha señalado que, como responsable municipal, su prioridad sigue siendo “la estabilidad del municipio”.

No obstante, ha advertido de que la medida adoptada por el partido podría afectar al actual pacto de gobierno y a los proyectos que se encuentran en marcha en el Ayuntamiento.

Sierra también ha defendido su trayectoria dentro de la organización. Afiliado desde 2014, recuerda que fue el primer presidente de la gestora de Vox en la provincia de Ávila y asegura haber contribuido a levantar el proyecto político con su “esfuerzo y recursos”.

En el mismo hilo, el dirigente ha criticado la apertura del expediente, que interpreta como una represalia interna por haber reclamado mayor participación en el partido. “No puedo callar ante lo que considero una purga por pedir democracia interna y defender a la base frente a insultos de cargos liberados”, ha afirmado.

El edil ha confirmado que ya ha presentado alegaciones dentro del proceso disciplinario y ha expresado su confianza en que el procedimiento se resuelva de forma favorable.

“Mi lealtad es con mis vecinos y con los valores que nos hicieron grandes en 2014. No permitiré que el silencio cómplice dañe el trabajo de tantos años”, concluye.

Este medio se ha puesto en contacto con Vox Castilla y León que ha preferido no hacer declaraciones.