Buscan a un menor de 17 años desaparecido en Santa María del Tiétar

El menor de 17 años desaparecido en el municipio abulense de Santa María del Tiétar

La Guardia Civil busca a un menor de 17 años desaparecido en el municipio abulense de Santa María del Tiétar. La Comandancia de la Guardia Civil de Ávila tuvo conocimiento este miércoles, sobre las 21:00 horas, de la desaparición de un menor de 17 años, vecino de Santa María del Tiétar, a través del teléfono 062.

Inmediatamente después se activó un dispositivo de búsqueda y localización. En estos momentos se está formalizando la correspondiente denuncia por parte de los familiares.

El operativo de localización está integrado por diversos medios humanos y técnicos de la Guardia Civil, con el objetivo de cubrir de forma exhaustiva la zona donde se sospecha que pudiera encontrarse el menor.

El dispositivo está compuesto por los siguientes efectivos: Greim de Barco de Ávila: guía y perro especialista en búsqueda, Greim de Arenas de San Pedro, guía canino y can del Servicio Cinológico de la Comandancia de Zamora, Equipo Pegaso de drones, Usecic, nueve patrullas de Seguridad Ciudadana pertenecientes a las Compañías de Arenas de San Pedro y Cebreros y miembros de Protección Civil Sotillo de la Adrada, Santa María del Tiétar y La Adrada.

La búsqueda se está centrando en las inmediaciones del Pantano Pajarero, que el menor frecuenta habitualmente, así como diferentes ubicaciones de la demarcación de Santa María del Tiétar.

El Puesto de Mando Avanzado ha quedado establecido en el Ayuntamiento de Santa María del Tiétar (Ávila), asumiendo la dirección de la búsqueda el Capitán Jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro.

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo y continúa con las labores de búsqueda, coordinando los recursos disponibles y está en permanente contacto con la familia del menor.