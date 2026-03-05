La sorpresa que se encontró la Policía en una casa de Valladolid: un objeto de 100 kilos de peso y 1.694 € de valor

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, en la mañana del 3 de marzo, a un hombre como presunto autor de un delito de hurto.

Todo después de que una dotación de la Policía Nacional uniformada, perteneciente al Grupo de Atención Ciudadano fue comisionada a una calle de la capital, donde en un inmueble se estaba realizando una reforma en uno de los bajos de dicho edificio.

Allí les esperaba el requiriente, que era el administrador de la finca. Este les dijo a los agentes que el contratista que estaba realizando la reforma, necesitaba acceder a un domicilio superior del que procedía una fuga de agua.

Cuando el contratista había llamado a la puerta del piso, ningún ocupante quiso abrir la puerta, por lo que el administrador de la finca, solicitó la presencia de la Policía.

Los agentes, en compañía del contratista, llamaron a la puerta del domicilio, y tras mediar consiguieron que les abriera un morador de la vivienda.

Con la autorización expresa del mismo, entraron al interior y localizaron el origen de la fuga de agua.

Al disponerse a salir de la vivienda, los agentes observaron en el recibidor del domicilio un generador de gasolina de grandes dimensiones. Los agentes, conocedores de que el uso de este tipo de aparatos es peligroso en interiores por sus emisiones de CO2 preguntaron al morador por la procedencia del generador y su uso. El ocupante de la vivienda no dio ninguna explicación concreta.

Los agentes, tras anotar el número de serie del generador, de unos 100 kilos de peso aproximado, decidieron efectuar una comprobación una vez en dependencias policiales, resultando que figuraba como robado de una escuela de danza de la capital el pasado 24 de febrero, habiendo presentado el responsable del establecimiento la correspondiente denuncia en dependencias policiales de la Oficina de Denuncias de la Comisaría de Policía Nacional de Valladolid – Delicias.

Que por todo esto los policías volvieron a la vivienda y procedieron a la detención del morador como presunto autor de un delito de hurto. Igualmente realizaron las gestiones oportunas para ponerse en contacto con el legítimo propietario del generador, valorado en 1.694 euros y le fue reintegrado.

Los agentes trasladaron al detenido a dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid donde ha permanecido bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su puesta en libertad.