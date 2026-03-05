Pone un revólver en la cabeza a su padre para reclamarle una herencia: se lleva 30.000 euros y su coche en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido, en Laguna de Duero (Valladolid), a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación tras amenazar a su padre con un arma de fuego y sustraerle 30.000 euros y un vehículo.

Los hechos se produjeron cuando una patrulla fue comisionada para dirigirse al barrio de Covaresa donde un ciudadano decía haber sido víctima de un robo con arma de fuego por parte de su hijo.

A la llegada de los agentes, el requiriente aseguraba que, recientemente había enviudado y que, en la fecha de los hechos, su hijo se había presentado en el domicilio exigiendo recibir de inmediato la mitad de la herencia.

Tras indicarle que el reparto debía hacerse conforme a los procedimientos legales y en el momento oportuno. El hijo comenzó a alterarse progresivamente hasta sacar un revólver, apuntarle en la cabeza y obligarle a abrir la caja fuerte.

Bajo intimidación, la víctima entregó 30.000 euros, aproximadamente la mitad del dinero que guardaba.

El presunto autor también sustrajo las llaves de un vehículo propiedad de su padre y abandonó el lugar conduciendo. El hijo había acudido inicialmente en otro vehículo igualmente perteneciente al padre, que quedó estacionado en el lugar de los hechos.

La víctima manifestó además que creía que su hijo residía en la localidad de Laguna de Duero, por lo que los agentes de la Policía Nacional solicitaron la colaboración de la Guardia Civil, competente en dicha demarcación. Un indicativo policial desplazado a la zona localizó en Laguna de Duero el vehículo sustraído, del cual se hizo cargo la Guardia Civil.

Localización y detención del presunto autor

Las gestiones posteriores, realizadas por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, permitieron localizar al presunto autor en su domicilio. El individuo fue detenido en la mañana del pasado 3 de marzo.

La actuación contó con el apoyo de un indicativo de la Policía Local de Laguna de Duero, así como en el traslado del detenido hasta dependencias de la Policía Nacional.

Una vez en dependencias policiales, se continuó con la instrucción del atestado. Las gestiones para localizar el arma utilizada resultaron infructuosas, extremo que fue comunicado a la autoridad judicial. Finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición judicial, decretándose posteriormente su libertad.