Incendio en una panadería de Ávila: cuatro personas intoxicadas por humo, tres de ellas trasladadas al hospital
Tres hombres de 60, 46 y 24 años han sido evacuados en ambulancia y el cuarto afectado, un hombre de 41 años, ha sido dado de alta en el lugar.
Más sucesos: Un susto tremendo para Fernando tras desbordarse el río Duratón: “Tuvimos que cerrar el chiringuito y echar silicona”
Noticias relacionadas
- Un susto tremendo para Fernando tras desbordarse el río Duratón: “Tuvimos que cerrar el chiringuito y echar silicona”
- Creaban empresas para no pagar a la Seguridad Social más de 100.000 €: se enfrentan a 15 años de cárcel
- Más de 150 llamadas en un día de locos en Castilla y León: el viento y la lluvia, los culpables
Cuatro personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo esta tarde en Ávila capital como consecuencia de un incendio declarado en el horno de una panadería ubicada en la calle Barcelona.
El Servicio de Emergencias Castilla y León 112 ha recibido un aviso de la Policía Nacional a las 19:38 horas de la tarde solicitando asistencia para dos personas que habían inhalado humo, aunque finalmente fueron cuatro los atendidos: tres hombres de 60, 46 y 24 años, que han sido trasladados en ambulancia al hospital de Ávila y un hombre de 41 años, a quien se ha dado de alta en el lugar.