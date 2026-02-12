Incendio en una panadería de Ávila: cuatro personas intoxicadas por humo, tres de ellas trasladadas al hospital

Cuatro personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo esta tarde en Ávila capital como consecuencia de un incendio declarado en el horno de una panadería ubicada en la calle Barcelona.

El Servicio de Emergencias Castilla y León 112 ha recibido un aviso de la Policía Nacional a las 19:38 horas de la tarde solicitando asistencia para dos personas que habían inhalado humo, aunque finalmente fueron cuatro los atendidos: tres hombres de 60, 46 y 24 años, que han sido trasladados en ambulancia al hospital de Ávila y un hombre de 41 años, a quien se ha dado de alta en el lugar.