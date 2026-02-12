Por Ávila luchará por el segundo procurador: presenta su candidatura para ser "más determinante" en las Cortes

El candidato de Por Ávila a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León, Pedro Pascual, durante la presentación de la candidatura, este jueves Rmestudios ICAL

La candidatura de Por Ávila para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo se presentó de manera oficial en un acto que tuvo lugar en la explanada de los Cuatro Postes de la capital abulense con la aspiración de ser “más determinante” para la provincia con la presencia de un segundo procurador en las Cortes de Castilla y León.

El cabeza de lista de la candidatura, Pedro Pascual, procurador en las dos últimas legislaturas, consideró más necesaria que nunca la presencia de su partido en las Cortes para “seguir representando los intereses de Ávila”.

En la que sería su tercera legislatura, y después de la experiencia de las dos anteriores, Pascual asegura afrontar estas nuevas elecciones “con más ilusión”, con el objetivo de “acabar mi trayectoria política a muerte, dándolo todo”.

El procurador abulense avanzó que, en caso de que su partido vuelva a tener representación, “os vais a sorprender en esta legislatura porque, sabiendo lo que sabemos y como saquemos lo que queremos sacar, el cambio que puede pegar la provincia de Ávila es impresionante”.

Desde el convencimiento de que “desde que estamos nosotros en las Cortes de Castilla y León se escucha la voz de Ávila” y también de que “hemos logrado muchísimas cosas”, Pascual consideró, no obstante, que “no podemos quedarnos ahí porque Ávila merece muchísimo más”.

Pascual respondió a las declaraciones del cabeza de lista de Vox por la provincia de Ávila, el también procurador José Antonio Palomo, quien acusó a Por Ávila de ser “peor que PP y PSOE por su falta de principios y apego al poder”.

Así, el cabeza de lista de Por Ávila afirmó que “no quiero meterme con nadie porque no es mi política, pero VOX es un partido que no aporta nada. Cuando han estado en el Gobierno regional no han sabido gestionar nada y al que le están votando sin hacer nada para merecerlo”.

Por su parte, el presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, comentó que la candidatura de su partido es la “única con la que Ávila puede salir ganando” y aseguró que se trata de un equipo “con una ilusión renovada que nos hace seguir trabajando y focalizar toda la fuerza del partido en un objetivo claro, que es lograr el segundo procurador”.