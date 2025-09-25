Pedro Pascual repite como candidato de Por Ávila para las próximas elecciones autonómicas

Pedro Pascual volverá a encabezar la lista de Por Ávila para las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León que tendrán lugar, como máximo, el 15 de marzo de 2026, siempre y cuando no se adelanten los comicios nacionales, previstos para 2027.

En este último caso, el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, adelantará lo necesario las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las nacionales.

Mientras tanto, Por Ávila ya va encendiendo la maquinaria electoral después de que el Comité Ejecutivo haya aprobado, por unanimidad, la candidatura de Pedro Pascual a presidir la Junta de Castilla y León.

Desde el partido han ensalzado su "incansable defensa de los intereses abulenses" en su labor en el Parlamento regional.

Así lo ha destacado el presidente de la formación, José Ramón Budiño. Además, desde el partido consideran que actualmente, Pedro Pascual es "el único procurador que defiende los intereses de Ávila y los abulenses por encima de cualquier interés partidista".

Pascual llegó a las Cortes de Castilla y León en 2019 "gracias al voto de los abulenses". Fecha desde la que ha marcado "una línea de trabajo que pone el acento en las necesidades de la provincia", según han destacado.

De esta manera, se ha convertido en el "altavoz de las reivindicaciones de los abulenses" y ha puesto de manifiesto "los desequilibrios de la provincia", según han precisado.

Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, compaginando su profesión como médico de urgencias y emergencias en Ávila con su labor dentro de las Cortes de Castilla y León como procurador.

Pascual se unió al proyecto de Por Ávila, una escisión de antiguos militantes del Partido Popular (PP), desde su origen en 2019.