Terremoto en Vox Ávila: dimiten cuatro miembros de la gestora por diferencias sobre la lista de las elecciones autonómicas

El exgestor de Vox en Ávila, David Castrejón, junto al secretario general del partido, Ignacio Garriga, en una imagen de archivo

Terremoto en Vox Ávila. Cuatro miembros de la comisión gestora del partido en la provincia de Ávila han dimitido por diferencias con su partido sobre la composición de la candidatura a las Cortes en las próximas elecciones, previstas para el próximo 15 de marzo, según han confirmado fuentes de la formación de Santiago Abascal a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El hasta ahora gestor de Vox Ávila, David Castrejón, es uno de los cuatro dirigentes que han dimitido como miembros de la gestora nombrada en octubre del pasado año, tras la salida de su anterior presidente, Juan Saborido, que sustituyó al actual procurador José Antonio Palomo.

Estas cuatro renuncias representan la mitad del actual órgano de dirección del partido en la provincia abulense y Vox ha informado de que ya está trabajando para nombrar una nueva gestora con el objetivo de que esté lista esta misma semana. Precisamente, este miércoles se abrió el plazo de presentación de candidaturas electorales a las Cortes, que finaliza el próximo lunes, 9 de febrero.

De momento, Vox no ha comunicado las personas que integrarán la candidatura a las Cortes de la provincia de Ávila, ni tampoco el candidato a la Presidencia de la Junta, aunque se baraja el nombre del actual presidente de las Cortes, Carlos Pollán, como favorito. La decisión la tomará en los próximos días el Comité Ejecutivo Nacional de la formación.

Hace cuatro años, en las elecciones de febrero de 2022, Vox se presentó en Ávila con una lista que encabezó José Antonio Palomo, actual procurador. Le seguían Noelia Carretera, Jorge Casillas, Laura García, José Manuel Lorenzo y Juana Esther Medina, así como tres suplentes -María Sonsoles Miranda, Félix Sanz Cantalapiedra y Amador Gallego-.

En aquellas elecciones, el partido consiguió 14.275 votos - el 17,43% de los apoyos- y un procurador, acta que recogió José Antonio Palomo, que se ha encargado de las áreas de agricultura, ganadería y medio ambiente. La formación aspira a igualar o mejorar sus resultados en la provincia el próximo 15 de marzo, en un momento de auge nacional del partido, a pesar de estas dimisiones provocadas por diferencias en la configuración de las listas electorales.