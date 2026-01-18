Pedro Sánchez disfruta del ciclismo en un paraíso nevado de Castilla y León: "Es una maravilla"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha podido resistirse a los encantos de Castilla y León y ha visitado la Comunidad este fin de semana para practicar una de sus grandes aficiones, el ciclismo de enduro. El jefe del Ejecutivo ha compartido un vídeo en sus redes sociales practicando esa disciplina en una montaña de la provincia de Ávila en el que se ha mostrado impresionado con el paisaje nevado.

"Muchas veces me decís que hago los fines de semana cuando tengo un hueco y habréis escuchado que hago bici, la disciplina de enduro. Hoy estamos en Castilla y León, prácticamente en la linde con la Comunidad de Madrid, y os quería enseñar esta maravilla. Así que vamos a intentar hacer un poquito de bici, no sé si lo lograremos", comenta Sánchez en su vídeo a sus seguidores.

Con todo, las dificultades ocasionadas por la nieve han obligado al presidente del Gobierno a decidirse por la carretera. "Al final hemos optado por ir por la carretera porque la verdad es que hay muchísima nieve y el descenso se puede hacer peligroso con las raíces y todo. Ya habrá otras ocasiones en las que os enseñe esta disciplina tan fantástica del enduro pero no quería dejar de compartir con vosotros esta maravilla de paisaje", zanja en su publicación.

El enduro en ciclismo es una disciplina de Mountain Bike (MTB) que combina resistencia y habilidad técnica, enfocándose en completar tramos cronometrados de bajada, los más rápidos y técnicos, en el menor tiempo posible, mientras que las subidas son no cronometradas y sirven para llegar al inicio de la siguiente especial, exigiendo al ciclista pedalear y gestionar su energía.

Se practica en terrenos de montaña mixtos y las bicicletas de enduro son polivalentes, con suspensiones de gran recorrido y características robustas para bajar rápido, pero suficientemente eficientes para pedalear cuesta arriba. Una disciplina exigente que es una de las grandes aficiones de Sánchez cuando tiene un rato libre de su atareada vida política.