"Es ineficaz": los propietarios avisan de que la bonificación de Sánchez no frenará la subida del alquiler en Castilla y León

La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid consideró "insuficiente y poco eficaz" el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aplicar una bonificación fiscal del cien por cien en el IRPF a los propietarios que no suban el alquiler, al entender que “no compensa la inflación ni la inseguridad jurídica y no resolverá el problema de acceso a la vivienda”.

La entidad señaló que las medidas anunciadas "no aportan soluciones estructurales ni generan la confianza necesaria para incrementar la oferta de alquiler, elemento clave para contener los precios". Aunque la bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que mantengan las rentas "pueda resultar atractiva desde el punto de vista fiscal, el impacto real es muy reducido, ya que la elevada inflación de los últimos años ha absorbido con creces cualquier posible ahorro, sin compensar el riesgo que asume el propietario".

La Cámara advirtió de que estas políticas, "pese a su carácter popular, no están pensadas para resolver el problema de fondo"; y recordó que en 2026 finalizarán en torno a 630.000 contratos de alquiler en España, lo que afectará a más de un millón de personas, entre propietarios e inquilinos, "sin que exista un plan claro para afrontar esta situación".

Además, mecanismos como los seguros de impago del alquiler "dejan fuera a los colectivos más vulnerables, como jóvenes, inmigrantes y personas con menos recursos, que no cumplen los requisitos exigidos". De este modo, prosiguió, "ni se protege adecuadamente al propietario, ni se ayuda al inquilino que más lo necesita".

Inseguridad jurídica

Uno de los principales problemas, apunta la Cámara, es la falta de seguridad jurídica. En la actualidad, muchos propietarios "se ven obligados a renegociar contratos de alquiler sin un marco normativo claro, con incertidumbre sobre qué condiciones aplicar y qué ocurrirá en los próximos meses". "Esta situación genera desconfianza y provoca la retirada de viviendas del mercado, justo en un momento en el que sería imprescindible aumentar la oferta", comentó.

En este contexto, recordó que las medidas que "realmente ayudan a moderar los precios del alquiler son aquellas que ofrecen seguridad al propietario, especialmente frente a los impagos y la ocupación, ya que solo así se incentiva que más viviendas salgan al mercado, contribuyendo a la bajada de precios".

Más impuestos y menos vivienda

La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid sostuvo que, en los últimos años, la presión fiscal sobre los ciudadanos y los propietarios ha aumentado de forma notable, "sin que ello se haya traducido en una mejora del acceso a la vivienda". A ello se suma, añadió, "la falta de una apuesta decidida por la vivienda pública, trasladando la responsabilidad casi en exclusiva al propietario privado".

También preocupa la ausencia de una "normativa clara" en el alquiler de habitaciones, lo que incrementa "aún más la inseguridad y la confusión en un mercado cada vez más utilizado".