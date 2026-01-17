La Junta activa el Plan de Protección Civil en Ávila por la fuerte nevada caída en la provincia

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, activó la situación 1 del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) como consecuencia de la situación meteorológica en la provincia.

Hernández Herrero presidió una reunión del Cecop con jefes de diferentes servicios territoriales para coordinar las posibles actuaciones que sea necesario adoptar. La nevada ha tenido especial incidencia en la capital, Valle Amblés, Sierra de Gredos y zonas de alta montaña.

Diez quitanieves están trabajando en la red autonómica y, gracias a ello, algunas vías han pasado de precisar el uso de cadenas a situación de precaución.

Los medios del operativo de vialidad invernal de la Junta de Castilla y León en Ávila se van distribuyendo en función de la situación meteorológica. En estos momentos, trabajan cinco quitanieves en la zona de Ávila, dos en los puertos y tres en Gredos.

Igualmente, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila informó de que los accesos al centro hospitalario y a los centros de salud están limpios y se puede acceder con normalidad. A las personas que tenían que acudir hoy a realizar alguna prueba diagnóstica se les ha facilitado el cambio de día y de cita. Los fines de semana no hay consultas externas. También, la Gerencia Territorial de Servicios Sociales informó de que los centros de día están abiertos.

Por último, la Delegación Territorial envió un mensaje de máxima precaución y recomendó consultar los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje para comprobar la información actualizada.