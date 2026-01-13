La nueva unidad de ictus de Ávila empezará a funcionar este viernes: prestará servicio las 24 horas los 365 días del año

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a la nueva unidad de ictus del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, este martes Rmestudios ICAL

La nueva unidad de ictus del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila empezará a funcionar este viernes y prestará servicio las 24 horas los 365 días del año. Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante una visita a la nueva instalación, que ha supuesto una inversión de 177.000 euros y la contratación de siete nuevos profesionales.

Mañueco ha anticipado, además, el inicio de las obras del Hospital de Día Oncohematológico, que contará con una superficie útil de 680 m² y nueve consultas médicas, tras una inversión prevista de cuatro millones de euros.

En lo que se refiere a la unidad de ictus, prestará servicio 24 horas del día, todos los días del año, lo que, según ha destacado el presidente de la Junta, "permitirá mejorar de forma sustancial la asistencia y evitar desplazamientos a otras provincias". Además, cuenta con un "equipo multiprofesional" integrado por neurólogos, radiólogos especializados, rehabilitadores, personal de enfermería con formación específica, técnicos en cuidados auxiliares y fisioterapeutas.

Hospital de Día Oncohematológico

Durante la visita, Mañueco también ha dado a conocer el proyecto y el comienzo de las obras del nuevo Hospital de Día Oncohematológico, una infraestructura destinada a atender el incremento de la actividad asistencial y las nuevas necesidades de los pacientes oncológicos y hematológicos.

El presidente de la Junta ha anunciado que la inversión prevista para esta actuación asciende a alrededor de cuatro millones de euros y el plazo de ejecución es de un año. El nuevo espacio, que se ubicará junto a la unidad satélite de radioterapia, contará con una superficie útil de 680 metros cuadrados y dispondrá de nueve consultas médicas, dos de enfermería y una de psicología, además de zonas destinadas a farmacia e investigación clínica.

El presidente ha destacado que estos proyectos son un ejemplo del "compromiso" del Gobierno autonómico con "una sanidad pública de calidad, cercana y accesible en toda la provincia de Ávila y en el conjunto de la Comunidad".

El "compromiso" de la Junta

Mañueco ha señalado que, con este objetivo, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha la Unidad de Radioterapia, incorporado la cirugía robótica, adjudicado el nuevo helicóptero de emergencias para Ávila, e impulsado otras actuaciones en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, como la mejora del helipuerto o la ampliación de la UCI.

En el ámbito asistencial, el Gobierno de Castilla y León ha puesto en marcha la unidad de afrontamiento activo del dolor crónico, un recurso pionero que ya ha entrado en funcionamiento en Arenas de San Pedro y en otras áreas de Ávila y de la Comunidad. Asimismo, el año pasado renovó los convenios de colaboración con la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, que incluyen "amplias mejoras para garantizar una atención sanitaria de calidad en distintas zonas de la provincia".

En el ámbito de la Atención Primaria, Mañueco ha mencionado el nuevo Centro de Salud de Burgohondo, la ampliación de los de Cebreros y Ávila Norte y la primera fase del Centro de Salud de Arévalo. Todos ellos forman parte del conjunto de diez nuevos centros de salud y de las once actuaciones de reforma o ampliación realizadas por el Ejecutivo autonómico en Castilla y León durante esta legislatura.

Finalmente, ha subrayado la apuesta de la Junta de Castilla y León por seguir ampliando prestaciones y servicios en el ámbito sanitario e incorporar tecnologías de vanguardia, como la cirugía robótica, entre otros ejemplos.

"La sanidad avanza y a quien hay que agradecérselo de corazón es a los profesionales, la sanidad de Castilla y León evoluciona, vosotros sois protagonistas de cada avance y hay un compromiso inequívoco del Gobierno de Castilla y León que lidera el consejero de Sanidad. Nuestro sistema de salud es el segundo mejor valorado de España y vamos a seguir apostando por una sanidad pública, universal, gratuita, de calidad, cercana, humana, con tecnología de vanguardia y presente en todo el territorio", ha zanjado.