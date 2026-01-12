Aliste inaugura la reforma de su centro de salud, más moderno y eficiente: mejora la atención a 4.500 personas de la comarca

Visita del presidente de la Junta de Castilla y León al centro de salud de Alcañices JL Leal / ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado hoy el Centro de Salud Aliste, en la localidad de Alcañices, para inaugurar una reforma integral que ha supuesto una inversión de un millón de euros.

Esta intervención ha transformado el edificio en una infraestructura más eficiente, moderna y accesible, garantizando una atención de calidad para 4.500 personas de 13 municipios y 62 localidades de esta comarca.

La renovación del centro ha abarcado desde la rehabilitación de su envolvente térmica para lograr un ahorro energético del 50 % hasta la mejora de las comunicaciones internas.

Entre las novedades técnicas, destaca la instalación de un ascensor que conecta las dos plantas, facilitando el acceso a las áreas de Pediatría, Fisioterapia y Radiodiagnóstico, así como la pavimentación del aparcamiento para optimizar el uso del helipuerto anexo.

Asimismo, las consultas se han dotado con equipamiento clínico de última generación, incluyendo electrocardiógrafos y sistemas avanzados para la conservación de vacunas, mejorando así el entorno de trabajo de los profesionales y el bienestar de los pacientes.

Este proyecto se enmarca en un plan de inversión más amplio en la provincia de Zamora, donde el Gobierno autonómico ha destinado más de 15,7 millones de euros durante la presente legislatura.

Mañueco ha repasado otras actuaciones clave, como la construcción del centro de salud Parada del Molino, las mejoras en Benavente y Puebla de Sanabria, y la reciente puesta en marcha de una unidad especializada en dolor crónico con extensión al ámbito rural.

En el ámbito hospitalario, el Hospital Virgen de la Concha también ha visto reforzada su tecnología con la incorporación de un robot quirúrgico y la renovación de sus equipos de diagnóstico por imagen.

El presidente ha anunciado importantes avances en el transporte sanitario de la provincia, confirmando que este año Zamora contará con su propio helicóptero sanitario y el refuerzo de una nueva ambulancia.

Financiación injusta

Además, ha reiterado, como ya hiciera esta mañana en El Bierzo, que Castilla y León es la Comunidad que "mejor gestiona los servicios públicos de toda España". "Aprovechamos los recursos que se ponen a nuestra disposición y no queremos que nadie nos lo quite", ha indicado en referencia a la financiación autonómica pactada entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, que ha tachado de "absolutamente injusta".

"Haremos todo lo que esté en nuestra mano y más allá para frenar esa propuesta injusta y pediremos una financiación justa que defienda a todas las personas, vivan donde vivan, por lejos que estén de los centros urbanos", ha manifestado Mañueco durante su visita a Aliste.

Asimismo, ha vuelto a insistir en que Castilla y León tiene el 20% del territorio y el 5% de la población y "no podemos recibir solo el 1,29% de los nuevos fondos", al tiempo que ha apuntado que no va a consentir que "se juegue con la sanidad, la educación y los servicios sociales" de la Comunidad.