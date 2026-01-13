El diputado 'tiktoker' de Carlos Martínez que cenó con Tito Berni la lía en una gasolinera: "Esto está lleno de tontos"

Nueva polémica en el PSOE de Castilla y León. El diputado socialista por Ávila, alcalde de Sanchidrián y coordinador de comunicación de campaña del líder del PSOECyL y candidato autonómico, Carlos Martínez, Manuel Arribas, ha vertido unas polémicas declaraciones en un vídeo publicado en su cuenta personal de TikTok. En el mismo, grabado en una gasolinera de Valladolid, asegura haber salido en defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras escuchar las críticas de unos clientes. "Esto está lleno de tontos que no saben", afirma Arribas.

El coordinador de comunicación de campaña del PSOECyL −que ya estuvo en el centro de la polémica por su amistad con el diputado Juan Bernardo Fuentes Curbel, conocido como Tito Berni, con quien reconoció haber cenado, y tras haber sido impuesto por Ferraz en las listas por Ávila para las elecciones generales de julio de 2023− paró a tomarse un café en el establecimiento situado en la gasolinera, de nombre El Manantial, y escuchó las críticas a Sánchez.

"Está claro que en cualquier sitio te encuentras un tonto y un listo. Había parado a echar gasolina y a tomarme un café y, de repente, sale Pedro Sánchez en la televisión y un señor que estaba a mi lado dice: tenía que venir Donald Trump a por él porque en España estamos peor que en Venezuela", comenta Arribas en el vídeo. Unas palabras que indignaron al polémico diputado, que se decidió a poner a prueba a los clientes del bar.

"Le he mirado, porque el señor se dirigía a mí y yo no le conocía de nada, y le he preguntado que si sería capaz de identificar a Venezuela en un mapa, le he puesto un mapa y ha señalado otro país. A su lado estaba un amigo suyo, que debía ser el listo del pueblo, y entonces me ha dicho de la financiación de Cataluña y le he preguntado si sería capaz de identificar las provincias que conforman Cataluña y Barcelona y Tarragona las ha acertado, pero las otras dos no ha habido cojones a que el tío acertase", ha señalado.

El diputado socialista se ha congratulado de las respuestas de los clientes que, a su juicio, corroboraron que son unos "tontos". "Un ejemplo más de que esto está lleno de tontos que hablan de cosas que no saben en cualquier barra de bar, así que cuidado que uno de estos te mete una trola que te la acabas creyendo", ha zanjado en su vídeo. Una nueva polémica en un momento de zozobra para el PSOE de Castilla y León y a solo dos meses de las elecciones autonómicas.