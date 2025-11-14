Fallece en Ávila la actriz y cantante Encarnita Polo a los 86 años: la Policía investiga las causas

La actriz y cantante Encarnita Polo, una de las figuras más importantes de la música pop y la copla en España durante las décadas de los sesenta y setenta, ha fallecido este viernes a los 86 años en la ciudad de Ávila.

Polo, nacida en 1939 en Sevilla según diversas fuentes (aunque residía en Ávila desde hace años), se dio a conocer al gran público con su exitoso tema “Paco, Paco, Paco”.

Su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado el fallecimiento a sus conocidos y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados. “Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único”, señaló en un comunicado difundido por los medios.

Durante sus últimos años, Encarnita Polo vivía junto a su hija en Ávila, donde había optado por una vida más tranquila, alejada del foco mediático.

El legado de la artista permanece en la memoria colectiva de la música española: pionera del flamenco-pop, con una voz y personalidad que marcaron varias generaciones.

La Subdelegación del Gobierno de Ávila ha informado de que en el día de hoy se había producido el fallecimiento de una persona en la residencia de mayores Decanos de Ávila, aunque no daba nombres.

El suceso está siendo investigado por la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional. Las autoridades han solicitado respeto a la privacidad de la familia y allegados en este difícil momento.

Encarnita ha vivido sus últimos años alejada de los medios y de la televisión por decisión propia. En enero de 2024, EL ESPAÑOL se hizo eco de la delicada situación por la que atraviesa uno de los rostros más icónicos de la tele.

Tal y como pudo conocer entonces EL ESPAÑOL, la que fue la reina del pop español hizo las maletas y se mudó a Ávila, junto a su hija, donde se trasladó después de la pandemia de coronavirus, obligada por "circunstancias personales".