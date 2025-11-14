Tres accidentes de tráfico en pocas horas en las carreteras de Ávila dejan varios heridos

Accidente vial en km20 de la CL-505, en El Herradón - La Cañada, Emergencias Ávila

La mañana de este viernes ha estado marcada por varios accidentes de tráfico registrados en diferentes carreteras de la provincia de Ávila, que han obligado a movilizar a los servicios de emergencia y han dejado un balance de al menos cuatro personas heridas. Los efectos de Claudia también se han dejado notar en la carretera.

El primero de los siniestros se produjo a las 08:23 horas en el punto kilométrico 285 de la N-110, a la altura de Muñana, donde un turismo volcó por causas que se desconocen.

El conductor, un varón de unos 30 años, resultó herido y presentaba mareos. Al observarse humo saliendo del vehículo, además de Sacyl, fueron activados la Guardia Civil de Tráfico y los bomberos de Ávila.

Apenas veinte minutos después, a las 08:42 horas, una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl se encontró con otro turismo volcado en el kilómetro 28 de la N-502, en el término municipal de La Hija de Dios.

El equipo sanitario atendió al conductor, un hombre de 35 años, que fue trasladado al hospital. También en este caso se avisó a Tráfico de Ávila.

El tercer accidente se registró pasadas las 11:00 horas, cuando se informó de la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el kilómetro 20 de la CL-505, en El Herradón. Dos personas resultaron heridas, un hombre y una mujer, quedando ésta atrapada en el interior del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de Ávila, Guardia Civil y efectivos sanitarios de Sacyl, incluyendo un equipo médico del centro de salud Ávila Rural.Según datos posteriores de Emergencias Sanitarias, los heridos son un varón de 50 años, evacuado en una UVI móvil, y una mujer de 53 años, trasladada en una ambulancia de soporte vital básico.