Cinco personas, tres de ellas menores, afectadas por humo en el incendio de una vivienda en Ávila
El aviso se recibió a las 22:26 horas, momento en el que se alertó a la Policía Local de Ávila, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de la ciudad.
Cinco personas han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda situada en la calle Capitán Peñas, en Ávila capital, según informa el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
En un primer momento no se tenía constancia de heridos, aunque una vez en el lugar, los agentes solicitaron asistencia sanitaria para atender a varias personas afectadas por el humo.
Emergencias Sanitarias - Sacyl movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
El personal sanitario atendió finalmente a cinco personas: un varón de 36 años y dos niñas de 2 años, que fueron trasladados en UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila; una mujer de 35 años, evacuada en ambulancia de soporte vital básico al mismo centro; y otra niña de 4 años, que fue trasladada al hospital por otros medios.
Los servicios de emergencia trabajan para esclarecer el origen del fuego, que quedó controlado tras la intervención de los bomberos.