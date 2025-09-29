Fallece un hombre tras volcar el tractor que conducía en Navalcruz

Un hombre, de unos 45 años, ha fallecido tras volcar con un tractor pequeño en el área recreativa de la Dehesa de Navalcruz, en Ávila.

El centro de emergencias 112 ha recibido una llamada a las 12:21 horas alertando del suceso y de que el ocupante del tractor estaba atrapado y podría haber fallecido.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envía al equipo médico del centro de salud de Burgohondo.

Los organismos de emergencias no han podido hacer nada por salvar su vida y han confirmado el fallecimiento del hombre en el lugar del accidente.