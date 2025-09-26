El abulense Carlos Soria hace historia con 86 años: corona el Manaslu y se convierte en leyenda del alpinismo

El escalador abulense Carlos Soria ha vuelto a hacer historia. A sus 86 años ha conquistado la cima de la montaña Manaslu, de 8.163 metros de altitud, y se ha convertido en leyenda del alpinismo y del deporte.

Un reto con el que ha celebrado el 50 aniversario de la primera expedición española que logró hacer cumbre en un ochomil. Una dura travesía entre nevadas y heladas que le lleva a lo más alto del deporte al ser la persona con más edad en coronar una cumbre de más de ocho mil metros.

"Carlos Soria llega a la cumbre del Manaslu 50 años después. Con 86 años el alpinista español logra hollar la cima en una jornada emocionante. El objetivo ahora es llegar al Campo 2 para descansar y mañana regresar al Campo Base", afirman desde la cuenta que informa sobre sus retos.

El pasado martes fue cuando el grupo, liderado por el veterano montañero abulense, conformado por Mikel Sherpa, Nima Sherpa, Phurba Sherpa y Luis Miguel López Soriano, partía hacia el Campo 1.

Desde este lugar, Carlos Soria informó que sus planes eran alcanzar el miércoles el Campo 3 para llegar el jueves al Campo 4 y poder estar en la cima del Manaslu el día 26. Dicho y hecho porque todos sus itinerarios se han cumplido a la perfección.

Un ascenso que es, sin duda, uno de los más especiales para el abulense dado que conmemora el 50 aniversario de la primera expedición española que alcanzaba un ochomil y de la que formó parte.

El aventurero escalador ha estado inmerso en importantísimos retos. A los 83 años se encontraba en Nepal para afrontar la subida al Dhaulagiri, una nueva cima de un ochomil.

Una vida dedicada a la montaña

Carlos Soria comenzó su afición a la montaña con solo 14 años, cuando realizó su primera incursión en la sierra de Guadarrama, acompañado por su amigo Antonio Riaño.

Con 21 años con otro amigo, en 1960 viajó durante tres días a lomos de una moto Vespa hasta llegar a los Alpes para iniciarse en el mundo de las escaladas de gran dificultad.

Participó en 1973 y 1975 en las primeras expediciones españolas al Himalaya y fue testigo de la primera cumbre de 8000 m lograda por España, a cargo de Jerónimo López y Gerardo Blázquez.