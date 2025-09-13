El temor a revivir las inundaciones en Ávila: "Volverá a ocurrir y denunciaremos a quien sea por negligencia"

Unos vecinos se protegen de las inundaciones en Ávila el pasado mes de marzo (Foto: Ical) y, en el círculo, el portavoz de la plataforma de afectados, Francisco Martín Jiménez.

Han pasado casi seis meses desde que los ríos Adaja y Chico, en Ávila, se desbordasen y causasen las peores inundaciones en la ciudad en lo que va de siglo y los últimos 50 años. Unos episodios que dejaron tras de sí cuantiosos daños materiales en zonas residenciales e imágenes de caos y desesperación.

Tras ello, surgió un levantamiento vecinal en la zona sur de la ciudad que acabó transformándose en una plataforma de afectados, que cuentan con el apoyo de todas las asociaciones vecinales, incluida la FAVA, y que ya tiene más de 300 miembros.

Un movimiento que pretende reivindicar su lucha para que se tomen medidas de prevención ante posibles nuevos desbordamientos e inundaciones. Ahora, esta misma plataforma viene a denunciar que "no se ha hecho nada" desde entonces a pesar de las numerosas promesas de los representantes públicos.

"En las de marzo fue algo de fuerza mayor, no estaba previsto ni había pasado en 50 años y a nadie se le puede achacar nada. Pero este año sí. Si vuelve a suceder algo, a nivel de plataforma, algún partido o de las asociaciones intentaremos denunciar a quién sea por negligencia", avisa el portavoz, Francisco Martín Jiménez, en declaraciones a este periódico.

El foco lo tienen puesto en el Ayuntamiento de Ávila y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), responsables últimos del cuidado y gestión del cauce de los ríos, sus riberas y entorno en sus distintos tramos a su paso por la ciudad.

Estos vecinos tienen claro que los ríos se "volverán a desbordar este invierno y no será necesario que caiga tanta agua como el año pasado". Así lo denunciaron en un comunicado remitido a los medios de comunicación y que estaba motivado por el incumplimiento de diversas promesas hechas estos meses atrás.

Estado de la vegetación en la desembocadura del río Chico, que en caso de desbordamiento sería arrastrada por el cauce

Desde las inundaciones, y especialmente en los meses de abril, mayo y julio, Martín Jiménez explica a este periódico que han mantenido distintas reuniones con el alcalde, algunos concejales y representantes del resto de partidos políticos como PP, PSOE y Vox. También se dirigieron a la CHD, pero sin obtener respuesta.

En esos encuentros, el alcalde y los concejales del equipo de Gobierno municipal aseguraron comprender su situación y preocupación, adelantándoles distintas medidas a tomar que se iban a efectuar durante los meses de verano, coincidiendo con las fechas en las que el cauce de los ríos, en su nivel más bajo, lo permiten.

Sin embargo, esto finalmente no ha sido así y por este motivo desde la plataforma han vuelto a la carga mediática para presionar ante la situación.

La reunión del alcalde con la plataforma sirvió para avanzar en las medidas de prevención, ya que "la lluvia es inevitable, pero las consecuencias son evitables".

Ya entonces se les avanzó una partida de 290.000 euros para iniciar "una serie de actuaciones" que contemplaban, entre otras cuestiones, la reparación del mirador en el azud que se destruyó en la zona de la antigua fábrica de harinas y "limpieza de cauces".

"Nos dijeron que estaba presupuestado, que tuviéramos paciencia y por favor les dejáramos trabajar. Habían hablado con la CHD y el momento de actuar era a partir del 25 de julio. Las actuaciones se iban a hacer por adjudicación directa sin publicidad. Hasta donde sabemos no ha habido ningún tipo de adjudicación y no se ha hecho absolutamente nada", lamenta Martín Jiménez.

Por su parte, el alcalde de Ávila, José Manuel Sánchez Cabrera, defendía el pasado miércoles ante los medios de comunicación su gestión y solicitaba a estos vecinos "paciencia y confianza", por segunda vez.

El regidor reconoció entonces una serie de "complejidades" en el proceso que les ha impedido trabajar durante el mes de agosto, pues se trata de labores en un "hábitat protegido, de una reserva importante de naturaleza" y tienen que ir de la mano con la CHD.

Estado de la vegetación en una parte del cauce del río Chico, en estas fechas vacía

En este sentido, resaltó que no se puede entrar "como un elefante en una cacharrería a llevarnos el cauce del río por delante" y, en cualquier caso, garantizó que desde el Ayuntamiento de Ávila ya están trabajando para licitar el pliego prometido que permita desarrollar las acciones en las riberas.

La reacción de Martín Jiménez a estas palabras deja entrever que no han sentado bien a los vecinos que conforman la plataforma.

"Sin comentarios", ironiza el portavoz, que recuerda que en su reunión con el alcalde el pasado mes de mayo, en la que también hubo representantes de las tres asociaciones de vecinos afectadas por las inundaciones y uno de la FAVA, le trasladaron la "desafección y desatención" que tuvo el Ayuntamiento de Ávila con ellos.

Entre sus reivindicaciones estaba la construcción de un muro de contención de un metro de alto, "incluso menos si hace falta", para que hiciera de presa junto al paseo peatonal que va desde el concesionario hasta la entrada del parque en la zona del 'Pre-soto'.

"El problema que tuvimos ahí con la inundación, es que cuando el agua saltó la carretera entró dentro del barrio con viviendas construidas. Con el murete el agua no se viene hacia esta orilla y se va a la contraria, que son pastos para ganado o alguna tierra que pueden sembrar, pero los daños que causaría son muchos menores", subraya.

Sin embargo, se encontraron con la negativa "porque ahí no se podía hacer absolutamente nada", dado que "la CHD lo iba a prohibir".

Imagen de las obras en la zona del 'Pre-soto', en Ávila, donde supuestamente la CHD prohibiría la construcción de un muro de contención

"Ahora en un programa que se han sacado, que se llama 'Muralla Verde', supuestamente para la adecuación de las riberas de los ríos, van a poner bancos, farolas y casetas para que los pájaros aniden. También en esa zona están haciendo una especie de pista de running y han hecho un movimiento de tierras brutal con máquinas", explica.

En este sentido, no entiende que les digan "que no pueden hacer el murete porque la CHD lo va a prohibir" y "de repente hacen ellos una pedazo de obra". "No encaja. Si no nos dejan hacer un cachito de muro que no tiene ningún impacto de ninguna manera, paralelo a un paseo peatonal, nos choca mucho el criterio", insiste.

Anuncio del proyecto de 'Ávila: una muralla verde'

La CHD incumple sus plazos

En cuanto a la CHD, Martín Jiménez señala que a principios del pasado mes de julio contactaron con ellos a través del canal de atención a la ciudadanía, solicitando información sobre la delimitación de las zonas del cauce competencia del Ayuntamiento y las de la propia organización gubernamental.

También pidieron el informe en el que la CHD sitúa como uno de los "puntos negros" la zona del Puente del Papa, argumentando así la petición al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de elevar la infraestructura para que no hiciera "efecto presa".

"Es totalmente falso, lo hace (el efecto presa) por el sedimento que se ha acumulado abajo. Es mucho más fácil limpiar la arena que hay debajo que elevar el puente entero, que es una obra megalítica", aclara el portavoz de la plataforma.

Sedimentación en el cauce del río Adaja en la zona del Puente del Papa, en estos momentos vacío

A este respecto, han solicitado igualmente conocer si el Ministerio dirigido por Óscar Puente había contestado a la petición de la CHD.

En su escrito también se pedía saber "cuántas veces el Ayuntamiento había presentado declaraciones responsables para la limpieza de los cauces que son de su competencia" o si había "algún tipo de informe examinando las causas de las inundaciones y las posibles que puede haber".

Sin embargo, aunque en la página del Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico (Miteco) y de la propia CHD pone que las solicitudes "serán contestadas en un periodo máximo de 20 días", estos vecinos no han obtenido respuestas. "Se han saltado sus propios plazos", apunta Martín Jiménez.

Pleno extraordinario

De las reuniones con los distintos portavoces y concejales de los partidos políticos en el Ayuntamiento de Ávila, Martín Jiménez asegura que se acordó la celebración de un Pleno Extraordinario monográfico para evaluar, analizar y establecer medidas a tomar tras las inundaciones.

"Una de las cosas que les pedíamos es que, por favor, se celebre un pleno para ver qué se vota a favor y en contra y así vemos si de verdad estáis o no con los vecinos", incide.

Pero nada más se supo al respecto. "No sabemos si hay un número mínimo de concejales para celebrar un pleno extraordinario, pero en el caso de que uno solo no pueda, les pedimos que se unieran", recuerda.

En este sentido, el portavoz de la plataforma recalca que "para esto no hay colores políticos", pues se trata de un "problema de ciudad". Tampoco supieron nada más de la comisión que se constituyó para analizar lo que pasó en las inundaciones y Martín Jiménez lamenta que no se haya reunido "nunca".

Para estos vecinos de la zona sur de Ávila, los grandes damnificados de las inundaciones, ahora les queda una sensación de "decepción tremenda porque no se ha hecho nada en la época que se podía hacer". Reclaman "urgencia" porque "van a venir las lluvias y los cauces están peor".

"No se ha limpiado nada de lo arrastrado en la inundación de marzo. Lo que ya había se ha juntado con lo que arrastraron los cauces. Con lo cual ahora están penosos. Si llueve se va a volver a desbordar todo", advierte este vecino de Ávila.

Mientras tanto, a nivel particular, las distintas comunidades de vecinos se están autoprotegiendo ante nuevos episodios de desbordamientos. "Mi comunidad estamos poniendo barreras metálicas", explica Francisco Martín Jiménez.

Reconoce que a día de hoy "no podemos hacer nada" por la vía legal "porque no hay nada", pero reitera que si sucede algo sí tienen intención de tomar medidas. "Este año sí se le puede achacar a la inacción del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila, de la CHD o de quien sea", garantiza.

Y, aunque en las inundaciones de marzo "afortunadamente no hubo ningún daño personal", Martín Jiménez zanja con un aviso: "Nada nos dice que no pueda pasar algo peor este año".