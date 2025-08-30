Vecinos de La Colilla logran sacar de un coche accidentado a un conductor que dio varias vueltas de campana

Antes de que llegaran los profesionales, fueron los propios vecinos y conductores que presenciaron el accidente quienes reaccionaron con rapidez y lograron sacar al herido del interior.

La tranquilidad de la tarde en La Colilla se rompió a las 20.11 horas, cuando un vehículo se salió de la N-110 a la altura de Bascoarrabal y comenzó a dar vueltas de campana hasta quedar destrozado en la cuneta.

Al volante viajaba un hombre de unos 70 años que, pese al impacto, permanecía consciente, atrapado dentro del coche por el bloqueo de las puertas.

El aviso movilizó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ávila y a los servicios de Emergencias Sanitarias - Sacyl. Pero antes de que llegaran los profesionales, fueron los propios vecinos y conductores quienes presenciaron el accidente, quienes reaccionaron con rapidez y lograron sacar al herido del interior.

El hombre, desorientado al principio y con algunas heridas visibles, fue atendido en el lugar y permaneció acompañado en todo momento hasta la llegada de los sanitarios.