Movilizan un helicóptero tras un accidente de moto en un pueblo de la provincia de Ávila

Un motorista ha resultado herido tras un accidente en el kilómetro 119 de la N-403 en la localidad abulense de El Barraco, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 10:03 horas de esta mañana de jueves, 28 de agosto, y se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila y a Sacyl que ha movilizado un helicóptero medicalizado.

El 112 ha informado también de que los servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar.