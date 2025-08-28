Movilizan un helicóptero tras un accidente de moto en un pueblo de la provincia de Ávila
Se ha informado también a la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de emergencia trabajan en el lugar.
Más información sobre sucesos: Tres heridos tras un accidente con camión volcado en la A-6, a su paso por la provincia de Valladolid
Un motorista ha resultado herido tras un accidente en el kilómetro 119 de la N-403 en la localidad abulense de El Barraco, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido a las 10:03 horas de esta mañana de jueves, 28 de agosto, y se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila y a Sacyl que ha movilizado un helicóptero medicalizado.
El 112 ha informado también de que los servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar.