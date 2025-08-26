Las vacaciones más rurales de Iker Casillas en su pueblo de Ávila: fiesta, gastronomía y deporte en su destino favorito

Un año más, Iker Casillas ha querido aprovechar el mes de agosto para viajar a ese lugar en el que tanto disfruta. Un pueblo de la España rural concebido como su paraíso particular y el lugar donde realmente es capaz de relajarse, desconectar y escapar del ritmo frenético de Madrid, la ciudad donde reside.

Como cada verano, el exguardameta ha visitado su preciado pueblo de Ávila, Navalacruz. Lo ha hecho tras pasar unos días de asueto en la Polinesia Francesa, Miami, Costa Rica e Ibiza.

Ya con el moreno bien curtido, hace unas tres semanas el exfutbolista puso rumbo al municipio abulense para disfrutar de unos planes muy diferentes, pero igual o incluso más enriquecedores. Y es que, allí, en su hogar, Iker ha tenido tiempo para absolutamente todo.

Uno de los primeros planes de los que disfrutó nada más llegar fue de una auténtica experiencia culinaria. Lo hizo en el mítico y prestigioso restaurante Barro, ubicado en la capital.

Un establecimiento de alta cocina liderado por el prestigioso chef Carlos Casillas, que ofrece a sus clientes una experiencia multisensorial a través de un delicioso y único menú de 15 pases del que, al parecer, también pudo disfrutar el propio Iker Casillas.

"Buena comida en Barro Restaurante en Ávila. Gracias Carlos Casillas por tu amabilidad, a seguir creciendo", escribió el mostoleño junto a varias imágenes de su visita al templo gastronómico.

Tan solo un par de días después, Iker cambió la comida por el deporte. Tanto es así, que se desplazó al municipio abulense de Navaluenga para disfrutar de una soleada jornada de golf.

Durante su estancia en Navalacruz, Iker también sacó tiempo para disfrutar de las que dicen ser las mejores fiestas, las de pueblo, donde se dejó ver pasándoselo en grande en una verbena junto a decenas de vecinos, amigos y conocidos.

Como buen apasionado de las caminatas, en estos días, el exguardameta también ha querido hacer una ruta de 20 kilómetros por las inmediaciones de Navalacruz en las que, además, aprovechó para fotografiarse en lugares que de una manera u otra forman parte de sus mejores recuerdos en el pueblo, así como para reponer fuerzas con una exquisita paella que, a juzgar por su tamaño, compartió con varias personas.

Se desconocen más detalles de la escapada de Iker Casillas al que parece haberse convertido en su destino vacacional predilecto, y si el mostoleño continúa disfrutando de los pequeños placeres de la vida desde el pueblo.

Sea como fuere, lo que está claro es que el exguardameta ya no concibe el verano sin visitar Navalacruz. El pueblo que le ha visto crecer, que se ha convertido en el escenario de alguna de sus mejores vivencias y en el que hace dos años decidió construirse una segunda vivienda, pues cabe recordar que Iker ya contaba con una en el centro de la localidad.

Una casa prefabricada de "unos 500 metros cuadrados" situada en una zona retirada del casco urbano y a la que suele escaparse con bastante frecuencia.

Así lo confirmó el alcalde del municipio, Benigno González, en una entrevista con este periódico: "Estamos muy agradecidos de que Iker Casillas venga a Navalacruz. Él pasa aquí mucho tiempo y es algo que nos agrada. Casi todos los meses viene un fin de semana y el balance es muy positivo", expresó.

Y es que, para Iker Casillas, Navalacruz es parte de su vida, al igual que para el pueblo, el exfutbolista se ha convertido, además de en su vecino más ilustre, en su mayor embajador.

"Estamos muy contentos de que él continúe promocionando Navalacruz como lo ha hecho desde hace mucho tiempo, porque él fue el primero en darlo a conocer tanto en España como en el extranjero y a día de hoy lo seguimos notando y apreciando", apuntó el regidor.