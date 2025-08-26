Nacho, el abulense que ha creado una app pionera de alertas ciudadanas: "Ojalá se registrase toda España"

"Cuantas más personas registradas haya mejor va a ser porque la información es más veraz". Ese es el deseo que Nacho Sánchez Quirós, un joven abulense de 28 años, ansía conseguir con su nueva herramienta. Graduado en Ingeniería Informática, él es el ideólogo de 'Alertas España', una aplicación hecha por y para la ciudadanía.

La iniciativa busca crear la mayor red de colaboración del país y ha terminado por hacerse realidad tras el virulento episodio de incendios forestales que ha azotado especialmente al noroeste de España y en especial a las provincias de León y Zamora, además de Ávila.

"Me gustaría darle la mayor visibilidad posible. Ojalá estuviera registrada toda España o consiguiera un contacto de la Junta que hiciera esto oficial de alguna forma", relata el joven abulense. 'Alertas España' (https://alertasespana.es/) consiste en una herramienta donde cada persona puede registrar una incidencia en cualquier punto del país.

Aunque para consultar las mismas no es necesario registrarse, sí lo es para añadir las alertas. Esto se debe a motivos de "seguridad" y para evitar que alguien actúe de mala fe y comience a poner innumerables incidencias falsas, con el consiguiente perjuicio que esto generaría.

"Si la Guardia Civil me pide acceso porque ha habido una persona que se ha liado a poner alertas falsas, queda registrado en la base de datos que esta persona, con este correo, ha añadido una alerta falsa en tal sitio. Él no lo va a poder eliminar", desvela.

Nacho cursó sus estudios universitarios en Zamora, para luego marcharse a vivir a Sevilla y trabajar actualmente para una empresa del sector de la medicina privada de Barcelona, además de ser autónomo y contar con una agencia de diseño de páginas web, branded y "desarrollo de negocios pequeños".

"Viendo la situación, que estaba un poco desbordada, y ayudándome de inteligencia artificial, he ido sacando este proyecto que a nivel ciudadano puede ser interesante", apunta en declaraciones a este periódico.

Imagen de la web de 'Alertas España', creada por Nacho Sánchez Quirós

"Solo esta web, a nivel de contratación en personal, puede costar en 10.000 o 15.000 euros", aclara el joven, que ha podido ahorrar todo ese dinero haciéndola él mismo con la ayuda de los servicios de Google de inteligencia artificial y sus propios conocimientos en el sector.

La aplicación funciona desde hace apenas poco más de una semana y reconoce que de momento está muy contento con su aceptación entre la gente. Por el momento, se mantiene alojada en un dominio web, sin que haya aún creado app específicas tanto para IOS como Android.

"El miedo es que cualquier cosa a nivel de producción, como por ejemplo que de repente entren un millón de personas. El servidor que tengo según tenga demanda me van cobrando. Si esto pega un boom costear eso sería difícil", explica el joven de Ávila, que ya estudia mejoras y mecanismos de financiación para ir mejorando esta iniciativa de servicio público.

Además del perfil de usuario, Nacho también ha creado un perfil técnico para trabajadores de servicios de emergencia, personal de la UME o periodistas, que en su caso no solo podrán desactivar alertas en el momento de que pasen, sino que también podrán eliminar las mismas.

"Esto es colaborativo para todas las personas", incide rotundamente Nacho, quien además desgrana que cuando se activa una alerta, el usuario registrado en una zona cercana a la misma recibe un aviso mediante notificación, si las tiene activadas, o por correo electrónico.

Las alertas pueden ser visualizadas tanto a través de un mapa interactivo como por secciones

Avisar de incendios forestales, accidentes o "cualquier cosa". Aunque por el momento solo hay alertas específicas para incendios y accidentes, existe una categoría de otros que servirá igualmente para activar alertas de cualquier índole por catástrofes naturales.

"Inicialmente he puesto sobre todo incendios y accidentes porque creo que es lo prioritario ahora, pero a mí añadir un tipo de alerta que sea una Dana no me cuesta trabajo", puntualiza.

Su objetivo es que los usuarios se "vayan familiarizando" con la aplicación. Todo surge de su afán por luchar contra la "desinformación". "Estuve mirando a ver si a nivel forestal había un servicio público que pudiera avisar", explica el joven, quien ha querido aglutinar cualquier emergencia natural en una sola herramienta.

Además, en esta iniciativa ha tenido mucho que ver su pareja, natural de Navalengua (Ávila), un municipio que ha tenido varios episodios de incendios y que hace pocos años sufrió uno de gran repercusión y gravedad en una zona cercana, en Navalacruz.

También cuenta con guías para saber cómo actuar ante incendios o accidentes

"Tú puedes estar comiendo en tu casa, que se haya provocado un incendio hace media hora y no haberte enterado", reconoce. Una herramienta que, no obstante, está pensada especialmente para "un ámbito rural o gente que se ha movido de vacaciones y si ha ocurrido algo cerca de su casa necesita volverse".

Nacho quiere así ofrecer a la sociedad en general una aplicación de servicio público, donde la colaboración ciudadana sea el espíritu de una herramienta que se presenta a través de un proyecto que "es algo novedoso y útil que soluciona un problema a nivel social".