Un nuevo supermercado de Alcampo en Ávila consolida su modelo de franquicia

En el primer semestre de este 2025, Alcampo ha continuado desarrollando su modelo de franquicia con la apertura de cinco nuevas tiendas en España, una de ellas en Castilla y León.

El pasado mes de abril, la conocida cadena de supermercados inauguró una nueva tienda en Piedralaves (Ávila), ubicada en la avenida Castilla y León, 2, que incorporó a su red franquiciada. Un punto de venta con una oferta de casi 3.000 referencias y una plantilla de cuatro empleados.

Esta tienda se suma así a otras cuatro nuevas franquicias abiertas en la Comunidad de Madrid y Cataluña.

La última en levantar la persiana fue la ubicada en el número 18 de la calle Espoz y Mina, en pleno centro de la capital y a escasos metros de la Puerta del Sol, la cual abrió sus puertas con una oferta de 1.500 referencias, una plantilla de cinco personas y el propósito de ofrecer una propuesta adaptada al dinamismo del entorno urbano.

Con ella, según informan desde Alcampo, se reforzó la presencia de la compañía en una de las zonas más emblemáticas y concurridas de la capital.

Anteriormente, en el mes de mayo, la entidad inauguró un punto de venta en Tarragona, concretamente en L'Arboç, en la calle Major, 62-64, que desde entonces ofrece a todos sus clientes un surtido de casi 4.500 referencias a través de un equipo integrado por 12 trabajadores.

A esta se suma, además, la abierta el pasado mes de febrero en Badalona (Barcelona) en el número 198 de la calle del Progreso, desde donde se surten 2.000 referencias y donde se dio trabajo a un total de cinco personas.

Además, en las próximas semanas la enseña inaugurará una nueva franquicia en Villalbilla (Madrid) con casi 13.000 referencias y un equipo de 12 personas, que, según explican, contribuirá a reforzar la presencia de Alcampo en el Corredor del Henares, una zona clave dentro de la estrategia de expansión de la compañía en la Comunidad de Madrid.

Un total de cinco nuevas tiendas con las que la compañía consolida su expansión con un modelo de franquicia que combina "la cercanía, la eficiencia operativa y el protagonismo del producto local, al tiempo que impulsa el emprendimiento y la generación de empleo".