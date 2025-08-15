Las llamas vuelven a amenazar la provincia de Ávila con un incendio de nivel 2 en Herradón de Pinares

Las llamas vuelven a amenazar la provincia de Ávila. Los incendios forestales están dejando paisajes desoladores en la Comunidad, que está sufriendo un mes de agosto trágico marcado por las llamas.

Esta vez, la Junta de Castilla y León ha subido a nivel 2 el incendio de El Herradón de Pinares, por cortes totales o parciales de carreteras nacionales o autonómicas de especial relevancia.

Una situación que vuelve a preocupar en la provincia. A finales del pasado mes de julio, las llamas arrasaron unas 2.200 hectáreas en un área de gran valor medioambiental y afectó a varios municipios del Valle del Tiétar.

El incendio fue originado durante la noche a unos 300 metros de la carretera N-501 entre las localidades de Cuevas del Valle y Mombeltrán. Se propagó con extrema rapidez debido a las fuertes rachas de viento y se ordenó el confinamiento preventivo de dos localidades.

Finalmente, el 12 de agosto, la Guardia Civil detuvo al culpable del incendio, un trabajador de extinción de incendios forestales.

La situación es crítica en Castilla y León, que está siendo la Comunidad más castigada por los incendios forestales este verano. Con imágenes desoladoras de casas calcinadas, vecinos desalojados y paisajes que han cambiado su color verde por el negro de las cenizas.