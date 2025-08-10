El incendio de San Bartolomé de Pinares, ya sin llama: "Tenemos que estar muy atentos para controlar reactivaciones"

Poco a poco, pero va mejorando la situación en el incendio forestal de San Bartolomé de Pinares (Ávila), activo y en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial desde el pasado viernes. Tras una noche que ha transcurrido con "normalidad", los técnicos han explicado que ya no hay llama, aunque tienen que estar "muy atentos para controlar cualquier activación".

Así lo ha expresado en el parte de primera hora de este domingo el director técnico de extinción, Pablo Montejo, quien ha relatado que durante la noche se ha registrado "alguna reactivación en el perímetro y en el borde, pero los medios han estado muy atentos y se ha atajado rápidamente".

Asimismo, ha garantizado que el perímetro "está muy bien" y durante la noche las labores se han centrado en refrescar el perímetro y en "mucho trabajo manual para ampliar la zona de pasada de los bulldozer".

No obstante, Montejo ha reconocido que este domingo se esperan "condiciones meteorológicas adversas, con altas temperaturas". "Se espera que se levante el viento en las horas centrales del día", ha avanzado.

Ahora bien, ha deseado que el número de reactivaciones que se puedan registrar en la jornada de hoy pueda ser menor que las de este pasado sábado.

Hectáreas arrasadas

Aunque todavía sin poder confirmar el dato al 100%, ya ayer los técnicos estimaban que por el momento el incendio ha arrasado con entre 500 y 600 hectáreas. Sin embargo, precisaban que todavía había varias zonas en el interior del perímetro que no habían sido alcanzadas por las llamas, por lo que había que esperar a realizar una "investigación más detallada".

Otro punto importante de la jornada de este pasado sábado es que los vecinos del Barrio de la Estación y Ciudad Ducal pudieron regresar a sus casas tras haber sido desalojados el viernes.

Tras la mejora de las condiciones en el incendio la decisión para realojar a los vecinos se tomó a última hora del sábado. Ahora bien, cabe recordar que el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués emitió una serie de recomendaciones como el uso de mascarilla en los exteriores a raíz de la presencia de bancos de humo.