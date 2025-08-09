Los vecinos del Barrio de la Estación y Ciudad Ducal pueden volver a sus casas tras su evacuación por el incendio

Evacuación anoche del Barrio de la Estación y la urbanización Ciudad Ducal por el incendio en San Bartolomé de Pinares (Ávila) @EmergenciaAvila

El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués ha publicado un bando este 9 de agosto de 2025 autorizando el regreso a sus domicilios de los vecinos del Barrio de la Estación y la urbanización Ciudad Ducal.

Estas zonas fueron evacuadas de forma preventiva el 8 de agosto debido al incendio forestal que afecta al sur del término municipal, en San Bartolomé de Pinares.

La alcaldesa, María del Mar Díaz, explica que la evolución del incendio ha sido favorable en las últimas horas, gracias al "extraordinario trabajo y esfuerzo de todas las personas e instituciones implicadas en las labores de extinción y coordinación".

El regreso se autoriza tras un informe positivo del Jefe de Jornada y el Director Técnico de Extinción y la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada.

Sin embargo, el bando recomienda "evitar acercarse a la zona afectada por el incendio durante los próximos días" para facilitar las tareas de extinción y garantizar la seguridad de los vecinos.

Y es que esta misma tarde, Víctor Fernández, técnico del Plan de Medios Aéreos (PMA), indicaba a las 19.00 horas que el fuego está "estabilizado al 90%", aunque se mantienen reproducciones que obligan a mantener la alerta.

El incendio forestal de San Bartolomé de Pinares se mantiene aún en nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial, pero Víctor Fernández consideraba que se ha realizado "un trabajo excelente" de los medios terrestres y aéreos que han intervenido durante la tarde, logrando mantener el perímetro del incendio.