Mombeltrán y El Arenal se preparan para el peor escenario: la UME envía más efectivos al peor incendio del verano, que ya ha devorado 600 hectáreas

Los municipios abulenses de Mombeltrán y El Arenal se preparan para lo peor. El incendio forestal declarado en Cuevas del Valle sigue fuera de control tras más de 24 horas activo y ha arrasado ya unas 600 hectáreas de monte y terreno forestal, según las primeras estimaciones.

Se trata del peor fuego del verano en Castilla y León, tanto por su virulencia como por la dificultad del terreno, la cercanía a varios núcleos habitados y la evolución meteorológica prevista.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha reforzado esta mañana su despliegue con nuevos efectivos enviados desde León. Con esta ampliación, el operativo suma ya 161 militares y 59 medios, en una carrera contrarreloj por frenar las llamas antes de que el viento empeore aún más la situación.

Durante la noche, los equipos trabajaron sin descanso para evitar que el fuego alcanzara el cementerio de El Arenal, que finalmente pudo ser salvado.

Sin embargo, el foco más preocupante se sitúa ahora en el flanco derecho, en el término municipal de Mombeltrán, donde las llamas avanzan sin control. La calma del viento durante la madrugada ha permitido ciertos avances, pero a partir de las 11:00 horas se espera un cambio a componente suroeste con rachas de hasta 30 km/h, lo que podría dar un giro peligroso al incendio.

Desde la Consejería de Medio Ambiente advierten que los trabajos continúan a contrarreloj para frenar a este monstruo. La Junta mantiene el incendio en Nivel 2 de peligrosidad, lo que permite solicitar medios estatales ante el riesgo potencial para personas y bienes.

En El Arenal, la preocupación es máxima. Las llamas han llegado a las proximidades del municipio y se han activado todos los recursos locales.

Las autoridades han desaconsejado expresamente que los vecinos acudan a ayudar, por el alto riesgo que entraña intervenir sin medios ni formación especializada. La emoción y la solidaridad han llevado a muchos a ofrecerse voluntarios, pero la Junta insiste en que cualquier imprudencia podría tener consecuencias fatales.

Mientras tanto, los medios aéreos ya se preparan para incorporarse al dispositivo en cuanto las condiciones lo permitan. Helicópteros y aviones de carga en tierra intervendrán sobre los focos más activos, especialmente en las zonas de Mombeltrán y el entorno de El Arenal.

Este incendio, declarado a primera hora del lunes, ha puesto en jaque al Valle del Tiétar. La complicada orografía, las altas temperaturas y la acumulación de combustible vegetal tras una primavera húmeda han generado el cóctel perfecto para una catástrofe medioambiental que aún está lejos de concluir.