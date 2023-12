Un fin de año soñado para este pueblo de Ávila gracias a dos nacimientos de última hora: "Es un gran regalo de Reyes"

Noticias relacionadas El municipio de Ávila que busca dos habitantes para no bajar de los 5.000

Un sueño cumplido, un gran regalo de Reyes anticipado y el mejor de los finales para un año marcado por los nervios, el sufrimiento y la desesperación.

Esta es la sensación que se respira en el municipio abulense de Candeleda en esta jornada del 29 de diciembre. La localidad llevaba más de dos meses buscando llegar a los 5.000 habitantes para así no perder medio millón de euros en ayudas, que harían mermar su presupuesto municipal. Y finalmente, lo ha conseguido gracias a la campaña 'Si te empadronas, ganamos todos'

Tal y como ha desvelado el alcalde, Carlos Montesino, en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, el problema ya parece estar resuelto, puesto que este viernes Candeleda está celebrando dos nacimientos, uno de un niño que, aunque se esperaba para Reyes, ha venido al mundo hace apenas "una hora", y otro de una niña que "está naciendo ahora mismo".

"Para nosotros esto es una gran celebración, una gran forma de despedir el año y por supuesto un regalo de Reyes. Estamos contentísimos", ha confesado el primer edil con alegría y emoción.

Es tanto lo que significan estos dos nacimientos para el pueblo, que incluso el alcalde ha celebrado la buena nueva "con mis compañeros concejales y con todo el servicio de secretaría e intervención, porque se ha trabajado muy bien en esta campaña para finalmente conseguir los objetivos".

En este sentido, Montesino ha aclarado que lo que "más le interesa" al Ayuntamiento en estos momentos es "fijar población para que no vuelva a suceder esta situación". Por ello, desde el Consistorio hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se empadrone en Candeleda y en El Raso, al tiempo que instan a la Junta a que les construya un hospital comarcal. "Porque una de las causas por la que no se empadronan los habitantes de Candeleda es porque no tienen el acceso sanitario que querrían", ha explicado el alcalde.

Finalmente, el primer edil ha anunciado que el festival 'Retumbaleda' que acontecerá mañana en la localidad, servirá para celebrar "que ya somos más de 5.000 habitantes".

