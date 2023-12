Faúndez: "¿Dónde está el Ministerio de Reto Demográfico del PSOE en la provincia de Zamora? ¿Dónde está?"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, preguntó hoy por las políticas que debería desarrollar el Ministerio de Reto Demográfico en la provincia, después de que la portavoz del Grupo Socialista en la Institución provincial, Sandra Veleda, reclamara políticas “activas” de lucha contra la despoblación.

“¿Qué políticas activas? Dígame una. Con una me llega. Es un ministerio con todos los gastos que tiene: directores, subdirectores, cargos de libre designación. ¿Dónde está el Ministerio de Reto Demográfico del Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Zamora? ¿Dónde está?”, insistió.

Faúndez Domínguez hizo estas preguntas durante el Pleno extraordinario celebrado hoy en la Diputación de Zamora, durante el que se aprobó el Presupuesto que la Institución provincial gestionará el próximo año, con un montante superior a 87,8 millones de euros, 5,1 más que en 2023.

“Estoy tremendamente satisfecho con el Presupuesto, con el que llega más dinero a los pueblos de la provincia”, recalcó, dirigiéndose a la portavoz de Izquierda Unida en la Diputación, Laura Rivera, a quien acusó de presentar enmiendas sin indicar “de dónde se va a quitar el incremento de gasto” solicitado. “Eso no son enmiendas serias, sino brindis al sol”, dijo.

Por otra parte, criticó que “se le pueden dar a Cataluña 15.000 millones de euros y perdonar 1.600 millones de intereses cuando aquí no llega nada” y apostilló: “Eso no es despilfarrar, no. Es comprar voluntades, comprar sillones, que es peor que despilfarrar”.

Óscar Puente

Por último, recalcó que a la provincia de Zamora “le irá bien”, siempre que “todas las administraciones hagan sus deberes” en el ámbito de sus competencias. “La Diputación los va a hacer. Estoy muy satisfecho por muchas partidas que estamos consiguiendo de la Junta de Castilla y León. Respecto al Gobierno de España, con las primeras declaraciones del señor Puente estoy entre decepcionado y muy decepcionado”, reconoció, dirigiéndose a la portavoz socialista.

“Cuando veamos los próximos Presupuestos Generales del Estado, espero que usted, en su rueda de prensa, hable de continuismo, de siempre lo mismo, porque no aparecerá ni Monte la Reina, no aparecerá la N-122 y tampoco aparecerá el Ministerio de Reto Demográfico, salvo para cobrar nóminas algunos de ministros y secretarios de Estado”, concluyó.

