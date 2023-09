La Junta obliga a un pueblo de Ávila a cancelar un acto taurino con personas con enanismo

La semana pasada conocíamos las intenciones de la Fundación Franz Weber de interponer una denuncia administrativa contra la organización de un espectáculo cómico taurino de personas con acondroplasia, es decir, enanismo, que se pretendía celebrar en el municipio abulense de Madrigal de las Altas Torres el próximo domingo 17 de septiembre.

Desde la Fundación consideraban el acto "contrario a la normativa estatal", la cual establece que "quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en las que se use a personas con discapacidad para suscitar la burla o mofa del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana", y defendía que, además, el Congreso y el Senado ratificaron hace meses una enmienda que prohíbe expresamente convocar espectáculos taurinos cómicos, cuyo desarrollo busque las risas del público sobre personas con enanismo.

El propósito del organismo era que se suspendiese dicha convocatoria y lo cierto es que lo han conseguido. Tanto es así, que, según ha dado a conocer la propia Fundación a golpe de comunicado, la Junta de Castilla y León ha denegado el acto taurino.

La resolución ha sido muy aplaudida por la Fundación, pero no tanto por el Ayuntamiento de Madrigal, pues, según consta en el comunicado difundido, desde el Consistorio entienden "la postura de la administración autonómica", pero se muestran convencidos de que "no se habría llegado a esta situación de no ser por las presiones y las denuncias de algunas asociaciones y por la publicidad que se ha dado a las mismas por parte de algunas personas del municipio".

Comunicado del Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, Ávila Fundación Franz Weber

Asimismo, el alcalde, en representación del Gobierno municipal, ha aprovechado la misiva para "mostrar nuestro apoyo a estas empresas y a estos profesionales que se están viendo atacadas discriminadamente por parte de algunos colectivos sin otro fin que el de perjudicar con ello a la tauromaquia".

Por su parte, Diversiones en el Ruedo, la empresa organizadora de este evento, ya rechazó y criticó la actitud de la Fundación Franz Weber en conversaciones con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León: "Solo queremos que nos dejen trabajar. En nuestro espectáculo ni se denigra, ni se veja, ni se falta el respeto", confesaron.

Desde la Fundación recuerdan, además, que con esta decisión, ya son cuatro los gobiernos autonómicos que aplican la nueva disposición adicional. El primero fue la Junta de Extremadura el pasado mes de junio por un acto similar que tenía previsto celebrarse en Fuentes de León, Badajoz, y después vino el de la Junta de Andalucía y la Región de Murcia.

Sigue los temas que te interesan