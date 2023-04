El PP presenta su "equipazo" que hará a Ávila "más próspera"

El Partido Popular presentó hoy su lista para el Ayuntamiento de Ávila en un acto público que tuvo lugar en la explanada del Lienzo Norte y que sirvió para conocer a los integrantes de esta candidatura que encabeza Alicia García que presumió de las “ganas, experiencia, talento, ilusión, fuerza, juventud, escucha y empatía” del “equipazo” con el que el PP aspira a recuperar la Alcaldía de Ávila. Una candidatura, aseguró García, que “sale a ganar” y a la que le mueve “nuestro amor por la ciudad y nuestras ganas de Ávila”. Aseguró además la candidata que los hombres y mujeres que le acompañan en esta lista demostrarán su “eficacia en la gestión y valentía en la defensa de Ávila todos los días del año”.

“Esta candidatura a la Alcaldía de Ávila me llega en el mejor momento personal, familiar y político”, aseguró la cabeza de lista del PP antes de apuntar que pese a las distintas responsabilidades “al servicio de Ávila” que durante los últimos 20 años ha tenido dentro del partido y en distintas administraciones e instituciones “siempre he tenido a esta ciudad y a esta provincia en el corazón y en la cabeza”. Ahora, dijo, “tengo la oportunidad de impulsar el cambio que Ávila de verdad necesita desde el Ayuntamiento”, asegurando estar “preparada para ser vuestra alcaldesa” y defendiendo que tiene “la experiencia, las ideas, la fuerza, el equipo, el programa y el modelo para hacer una ciudad realmente próspera, moderna y llena de oportunidades”.

“Nuestra ambición es mejorar la vida de nuestros vecinos, mejorar las cosas y hacer de Ávila el mejor lugar para vivir”, aseguró igualmente la candidata popular durante este acto en el que también salió al paso de los comentarios que “interesadamente”, dijo, circulan en este sentido sobre ella. “Vivo en Ávila y me voy a quedar aquí para serviros y cumplir con el mayor honor y reto de mi vida: ser alcaldesa de mi ciudad”, dijo como respuesta a esas voces que le reprochan no vivir en la capital abulense e incluso que apuntan que si no obtiene la Alcaldía se irá.

“Esta candidatura me compromete con el Ayuntamiento de esta ciudad”, aseguró García para acallar esas voces y antes de recordar que su carrera política comenzó en el Consistorio abulense, donde fue concejal con Miguel Ángel García Nieto. “Aquí estoy, para poner al servicio de la ciudad toda la experiencia acumulada en camino” en el que, dijo, el 28 de mayo solo es “un primer paso”.

“Tenemos a la mejor candidata”, aseguró por su parte el presidente del Partido Popular de Ávila, Carlos García, antes de afirmar que “el PP es la única alternativa política, cierta y real, para que Pedro Sánchez y sus políticas no gobiernen en el Ayuntamiento de Ávila” y poner en valor la “gestión y planificación” de esta candidatura “frente a la improvisación y la ocurrencia” de otros partidos.

“Hoy podemos decir que el Partido Popular de Ávila da un paso más de apertura y sobre todo de ensanche pensando en la sociedad civil abulense”, aseguró el presidente popular al defender una candidatura que, frente al “populismo”, abanderan el “compromiso, la ilusión y el trabajo”.

En representación de los 27 hombres y mujeres que acompañan a Alicia García en esta candidatura habló Mari Ángeles Ortega, que fuera senadora y subdelegada del Gobierno en Ávila y que cierra la lista. Lo hizo para defender que “esta ciudad necesita el impulso y el liderazgo de Alicia” y elogiar al resto de compañeros que conforman una candidatura integrada por “gente buena y honesta”.

“Tienes el proyecto y la planificación a largo plazo”, dijo Ortega al referirse al proyecto de ciudad que la candidata popular tiene para Ávila de quien afirmó que reúne “todo para ser una magnífica alcaldesa”.

