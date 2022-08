Las "continuas reproducciones" impiden que el operativo "baje la guardia" en el incendio de Santa Cruz del Valle

Las "continuas reproducciones" que se producen en el incendio de nivel 2 del Infocal declarado el pasado viernes en el término municipal de la localidad abulense de Santa Cruz del Valle impiden al operativo contra incendios forestales de la Junta de Castilla y León (Infocal), apoyado por los medios facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y las comunidades autónomas de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, "bajar la guardia" durante la cuarta jornada de lucha contra el fuego.

Así lo especificó, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, en un mensaje recogido por Ical, en el que se señala, no obstante, que "no se aprecian frentes largos de llama" en el incendio a última hora de la tarde de hoy.

Mientras tanto, el técnico del operativo de la Junta, Javier Ezquerra, confirmó que actualmente "no hay ningún frente de llama permanente y activo", por lo que la situación del incendio, “sin ser buena porque hay riesgo de reactivaciones, es la mejor que hemos tenido en los últimos días”, precisando que “ha permanecido durante toda la tarde sin grandes reactivaciones, con numerosos puntos de reproducción pero sin grandes lenguas de frente”.

Actualmente, según Ezquerra, “no hay ningún frente de llama permanente y activo, lo que no quiere decir que no haya que extremar las precauciones porque en cualquier momento pueden activarse nuevos frentes o nuevos focos secundarios, como por desgracia nos tiene acostumbrado este incendio durante estos días”.

Para las poblaciones “ahora no hay ningún riesgo inminente”, ha subrayado el técnico de extinción, quien ha apuntado que “se sigue trabajando en la pista de acceso a la urbanización El Picadero - desalojada este domingo-, con lo cual no es recomendable que circule nadie por ella porque están trabajando los medios de extinción y se puede dificultar su labor”.

De cara a la noche, se mantendrá un importante contingente de medios trabajando de forma continua en todo el perímetro, refrescando, haciendo líneas de defensa y revisando puntos calientes.

Desde el viernes

El incendio de Santa Cruz del Valle fue declarado a las 16.18 horas del viernes y, poco después de su declaración, se activó el nivel 1 del Infocal por afectación a más de 30 hectáreas de arbolado. Posteriormente, a las 23.00 horas del mismo viernes, la Junta decidió subir el nivel del Infocal al 2 por entrañar grave riesgo para poblaciones cercanas, si bien el trabajo desarrollado por los medios terrestres durante la noche y las jornadas sucesivas evitaron por el momento tener que evacuar ningún núcleo de población, a excepción de la urbanización 'El picadero', en Pedro Bernardo, donde se desalojaron anoche diez viviendas pero por motivos técnicos para "establecer una línea de contención".

A lo largo de la mañana de ayer, los trabajos se concentraron en frenar la cabeza del incendio, que alcanzó la cima del monte a mediodía, y los distintos flancos del fuego, de los que el derecho suponía el más activo y descontrolado. Durante la pasada noche, los medios terrestres trataron de asegurar el perímetro, labor en la que continuó trabajando el operativo a lo largo del día de ayer y que mantuvo ocupados a los efectivos terrestres durante la noche.

Esta mañana volvieron los medios aéreos a la zona y, según precisó el jefe del operativo durante la jornada, Carlos Mendiguchía, hoy trabajaron en las labores de extinción 29 medios aéreos y más de 300 personas de tierra “con el objetivo de sellarlo todo y que el fuego quede más o menos confinado donde está ahora mismo. Ese es el objetivo, aunque no sabemos lo que va a pasar”, sentenció.

“La situación es relativamente optimista”, indicó asimismo Mendiguchía, que no obstante recordó que “para dar por controlado el fuego estaríamos hablando de una semana o más, porque no van a ser perímetros seguros de verdad hasta que se enfríen y la temperatura mínima no baje de 21 grados”.

