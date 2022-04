Detenido en Ávila por estafar más de 6.000 euros a un anciano con la modalidad del 'tocomocho'

Agentes de la Policía Nacional de Ávila han detenido a un varón de unos 28 años de edad, como presunto autor de una estafa a un vecino de 75 años de esta capital. Durante la comisión del delito, defraudaron a la víctima 6. 000 euros que sacó de una sucursal bancaria y una alianza de oro.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo, cuando un hombre, vecino de Ávila, fue interceptado por un varón que le dijo que tenía tres boletos de lotería premiados cada uno de ellos con la cantidad de 30.000 euros y tenía problemas para cobrarlo, acercándose a continuación un segundo individuo, quien se interesó por la conversación y el hombre les propuso cambiarles los tres boletos por otra cantidad más pequeña.

De ésta forma los dos hombres que simulaban no conocerse convencieron al denunciante para que se dirigiera a una entidad bancaria y sacara la cantidad de 6000 euros. No satisfechos con la cantidad económica, le acercaron con un vehículo a una segunda sucursal de la capital con la intención de realizar una segunda operación bancaria de 4000 euros, la cual no se llevó a cabo debido a que había mucha gente en el interior del banco.

Posteriormente mientras circulaban por una de las calles de la ciudad, le dijeron a la víctima que se apeara del vehículo con la intención de comprar una botella de agua en una tienda ya que uno de los jóvenes tenía problemas de riñón, y no se encontraba bien.

Cuando la víctima regresaba al vehículo, éste ya no estaba, y los defraudadores tampoco, entendiendo en ese instante la víctima que había sido timado.

