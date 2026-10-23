María del Valle Ares, nueva consejera de Educación: licenciada en Derecho y miembro del Consultivo

María del Valle Ares González será la nueva consejera de Educación de la Junta de Castilla y León desde el próximo lunes.

El presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco ha dado a conocer la decisión durante un acto celebrado en Ponferrada, donde ha confirmado el relevo de María Pardo al frente de este departamento.

Ella será la encargada de presentar los próximos presupuestos de la Consejería de Educación en la comisión de las Cortes.

Ares González sustituye a Pardo, que ha sido designada por el Partido Popular como cabeza de lista al Congreso de los Diputados.

El cambio supone la llegada a la Consejería de una profesional con una larga trayectoria en la Administración autonómica y experiencia directa en la estructura de la propia Consejería de Educación.

La nueva responsable del departamento tomó posesión del cargo el 19 de junio de 2026.

Nacida en Burgos y criada en Ponferrada, es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito jurídico e institucional de Castilla y León.

Desde 2019, ha sido consejera del Consejo Consultivo de Castilla y León y vocal del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad.

Antes de incorporarse a estos órganos, trabajó durante cuatro años, entre 2015 y 2019, como jefa de gabinete del consejero de Educación de la Junta, una etapa que le permitió conocer desde dentro el funcionamiento y las prioridades de este departamento.

Su trayectoria también incluye experiencia en la Administración del Estado y en las instituciones europeas.

Entre 2012 y 2015 fue vocal asesora del gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en el Ministerio de la Presidencia, y en 2010 trabajó como experta nacional en la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, en Bruselas.

Con anterioridad, ejerció como letrada del Consejo Consultivo de Castilla y León entre 2007 y 2012 y como letrada de la Administración autonómica entre 2004 y 2007.

A esta actividad ha sumado la dirección académica y la impartición de cursos, conferencias y seminarios sobre materias jurídicas en instituciones públicas y privadas.