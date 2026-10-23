Concentración de Comisiones Obreras ante la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, este jueves Comisiones Obreras de Castilla y León

CC.OO. exige más personal y mejores condiciones laborales en las residencias de mayores de Castilla y León

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras Castilla y León (FSS-CC.OO. CyL) exigió este jueves más personal y mejores condiciones laborales en las residencias de mayores de la Comunidad con una concentración ante la Consejería de la Presidencia de la Junta.

El sindicato denunció la "precariedad" de las plantillas y lo que califica de "privatización encubierta" de los cuidados.

"Exigimos al Gobierno autonómico que asuma de manera inmediata su responsabilidad directa en la gestión de los cuidados y ponga fin a un modelo que prima el beneficio económico privado sobre la salud, la seguridad y la dignidad tanto del personal como de las personas usuarias", afirmaron.

El sindicato señala que "de las más de 700 residencias de personas mayores existentes en la Comunidad, tan solo 20 son de titularidad y gestión pública directa".

Esta situación, sostienen, "genera una brecha de desigualdad que clasifica a los ciudadanos en categorías de primera, segunda y tercera clase, dependiendo de las condiciones del centro en el que sean atendidos".

Ratios y plantillas

Una de las principales reivindicaciones es la "derogación urgente e inaplazable del Decreto 14/2001, una normativa obsoleta con un cuarto de siglo de antigüedad que regula unas ratios mínimas de personal totalmente fuera de la realidad actual".

CC.OO. pide negociar un nuevo marco normativo que "defina con rigor las plantillas y garantice ratios obligatorias para todas las categorías profesionales (grado universitario, formación profesional, gestión y servicios), acabando con las funciones cruzadas y garantizando la prevención de riesgos laborales".

Las propias trabajadoras refuerzan el mensaje. "Trabajar en una residencia de ancianos no es un trabajo cualquiera. Cuidamos de personas vulnerables, atendemos sus necesidades básicas, les ayudamos a comer, asearse y vestirse, les acompañamos y les damos cariño", apuntan en su manifiesto.

Y recuerdan que son "responsables de su bienestar y su dignidad". "Realizamos un trabajo físico y emocionalmente muy exigente, con una enorme responsabilidad", afirman.

Denuncian que cobran "alrededor de 1.000 euros al mes por un trabajo tan necesario y tan duro" y que trabajan "fines de semana, festivos y días señalados":

Inspecciones "ineficaces"

El sindicato considera "insostenible e ineficaz" el sistema actual de inspecciones. "En un periodo de más de seis años, las actuaciones inspectoras ni siquiera han cubierto la totalidad de las residencias de la Comunidad, registrando apenas 705 visitas", apuntan.

Critican "la falta de rigor en estos controles, en los que rutinariamente se omite la escucha individual a la plantilla y no se supervisan aspectos clave como las planillas de trabajo, las jornadas reales, los horarios de comidas de los usuarios, las funciones y la cualificación profesional".

Por ello, exigen "un incremento real de las inspecciones con la máxima transparencia y rigor, así como un compromiso presupuestario firme que garantice empleo estable, ratios acordes a las necesidades de cuidados actuales, salarios acordes a la responsabilidad desempeñada y la profesionalización del sector".

Advierten que CC.OO. "no tolerará más parches ni dilaciones" y que "mantendrá la presión en las calles y en las mesas de negociación hasta consolidar un sistema público de atención a la dependencia que devuelva la dignidad a quienes cuidan y a quienes son cuidados".

"No pedimos privilegios, pedimos justicia, respeto y unas condiciones laborales dignas. Porque cuidar de nuestros mayores no debería significar renunciar a vivir dignamente", concluyen las trabajadoras.