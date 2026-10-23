El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para explicar el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad para 2027 y el relativo a su departamento, este viernes ICAL

Castilla y León eleva hasta los 433 millones el presupuesto de Economía y Hacienda: más apoyo a pymes e innovación

Castilla y León eleva hasta los 433 millones el presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda con más apoyo a pymes e innovación empresarial.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado este jueves en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 y el de Medidas tributarias, financieras y administrativas.

El presupuesto autonómico global alcanza los 16.472 millones de euros, un 13,11 % más que el último ejercicio aprobado por las Cortes. Dentro de este marco, la Consejería de Economía y Hacienda dispondrá de 433,4 millones de euros, un incremento del 4% respecto al año anterior y el 2,63% del gasto total de las consejerías.

La partida refuerza de forma clara el apoyo a las pymes, la innovación, la competitividad territorial y la internacionalización.

Competitividad y tejido productivo

De los 433,4 millones, los Servicios de la Administración General gestionarán 174,24 millones.

Destacan 11,7 millones para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tributarias, la plataforma de contratación pública Duero, el sistema contable Siccal y licencias de software.

También 9,7 millones para obras de reparación, reforma y eficiencia energética en edificios administrativos y delegaciones territoriales; y 2 millones para auditorías y seguimiento de fondos europeos.

Otros 11,14 millones se destinan a actuaciones de política económica: 7 millones para los planes de desarrollo territorial de Tierra de Campos, La Raya y Alto Tiétar/Alberche/Pinares, y 4 millones para programas de competitividad e innovación empresarial en colaboración con centros tecnológicos y clústeres.

El 82% de los recursos no financieros de las consejerías se concentra en áreas sociales (sanidad, educación, cultura y protección social), con un enfoque en servicios públicos de calidad y ayudas a vivienda, transporte y conciliación.

Al mismo tiempo, se prioriza el apoyo a los sectores productivos, la innovación, el medio rural y la cooperación con ayuntamientos y diputaciones.

Icecyl concentra 259 millones

El Instituto para la Competitividad Empresarial (Icecyl) gestionará 259,14 millones de euros, el grueso del presupuesto de la Consejería, para impulsar la competitividad y la actividad empresarial.

En financiación empresarial se asignan 80,6 millones. De ellos, 8,6 millones van a subvenciones a fondo perdido para la creación de empresas y 25,1 millones a la consolidación y crecimiento de pymes.

El resto se articula a través de instrumentos financieros, entre los que destacan casi 30 millones en cuatro líneas de ayudas.

El Programa de Crecimiento Innovador para Pymes y Midcaps, en colaboración con Empresa Familiar y Sodical y con apoyo del BEI, recibe 25 millones en 2027 y alcanza un volumen acumulado de 310 millones.

Se mantienen fondos estratégicos como el de Reindustrialización (111 millones), Recursos Endógenos (33,7 millones), Internacionalización (2,6 millones), el vinculado al Plan Soria Conectada y Saludable (4 millones), Capital-Semilla (4 millones) y un nuevo Fondo para la Continuidad Empresarial.

Icecyl Financia aporta 8 millones para la cobertura de 15 líneas de liquidez con Iberaval.

Internacionalización, emprendimiento y digitalización

La internacionalización empresarial cuenta con 11 millones (+53%), de los que 2,7 millones se destinan a ayudas individuales para ferias y expansión (hasta 150.000 euros por proyecto).

Y 8,3 millones (+63%) a promoción comercial, captación de inversiones, acceso a licitaciones internacionales, asesoramiento y formación (incluido el Máster de comercio exterior y digital business).

Se presentará la Estrategia de Captación de Inversiones Exteriores, que se integrará en el Plan de Internacionalización 2028-2031.

Más de 37,5 millones se destinan a emprendimiento, innovación y digitalización: 4,5 millones para digitalizar el tejido empresarial, 2,5 millones para formación y asesoramiento, y 30,5 millones para políticas de innovación y transferencia.

La aceleradora Wolaria, dentro de la plataforma ‘Castilla y León Comunidad de Emprendedores’, pondrá en marcha la red de aceleradoras verticales de sectores estratégicos en todas las provincias.

Se impulsan el Plan de Digitalización de la Pyme (5,6 millones), subvenciones directas a I+D empresarial (20,7 millones), la red de centros tecnológicos (8 millones), proyectos en zonas de transición (2,5 millones) y el Plan de Sostenibilidad para Pymes (1,3 millones).

Infraestructuras y deuda

Icecyl reserva 72,7 millones para crear y mejorar infraestructuras empresariales, con 58 actuaciones en polígonos, parques e infraestructuras industriales en las nueve provincias.

Otros 4,2 millones apoyan la inversión en suelo industrial de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (38 proyectos locales con una inversión asociada cercana a los 20 millones).

Se mantienen bonificaciones del 50 % en el precio del suelo vinculado a planes territoriales y modalidades de pago aplazado de hasta el 80 % durante 15 años.

En deuda pública, los créditos ascienden a 1.701 millones (-4,69 %), la única sección que disminuye. Los pasivos financieros absorben 1.291 millones (-10,49 %).

Esta reducción se vincula a la política de alargamiento de plazos aplicada en épocas de tipos bajos. Los recursos permitirán atender dos emisiones de 2017 por 453 millones y la amortización de préstamos con entidades financieras por 837 millones.

El proyecto incluye además 920 millones en beneficios fiscales que beneficiarán a 704.000 contribuyentes, mientras que 1.450.000 se verán favorecidos por la bajada del tipo mínimo de la tarifa del IRPF.

En conjunto, las cuentas de Economía y Hacienda combinan el refuerzo del apoyo a pymes e innovación con una gestión prudente del endeudamiento y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales.