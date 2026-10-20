El secretario general de UGT, CyL Óscar Lobo, y la secretaria general de CCOO CyL, Ana Fernández de los Muros. informan sobre la convocatoria de la huelga general del 11 de noviembre Rubén Cacho / ICAL .

UGT y CC.OO. defienden que la huelga del 11N “sí tiene motivos” y auguran una jornada "histórica" en Castilla y León

UGT y CC.OO. de Castilla y León han convocado conjuntamente una huelga general el próximo 11 de noviembre después de ocho años de mantener silencio.

Lo hacen, según dicen, para reclamar el acceso a una vivienda asequible, mejoras salariales y la defensa de los servicios públicos y del sistema público de pensiones.

Eso sí, se han quedado solos porque otros sindicatos han decidido no secundarlo.

Los secretarios generales autonómicos de ambas organizaciones, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, han explicado los motivos de la movilización, con la que pretenden situar en el centro del debate la pérdida de poder adquisitivo de las familias, la precariedad laboral y las dificultades para afrontar los gastos básicos.

La convocatoria, bajo el lema ‘Vivienda, salarios y defensa del sistema público de pensiones’, llega en un contexto marcado por la crisis habitacional y a la espera de que se convaliden los dos decretos destinados a paliar sus efectos sobre la población.

La vivienda, detonante

El caso de MariCarmen, fallecida tras un desahucio, ha servido como detonante de una movilización que, según las organizaciones sindicales, responde a un problema estructural.

UGT y CC.OO. consideran que no podían permanecer al margen del clamor social generado por este caso, aunque subrayan que las reivindicaciones relacionadas con la vivienda llevan años presentes en sus protestas.

Óscar Lobo ha advertido de que MariCarmen representa una realidad que afecta a muchas otras personas y familias. “MariCarmen es un símbolo, pero hay muchas MariCarmen”, ha señalado el secretario general de UGT en Castilla y León.

Como ejemplo, ha aludido a la situación de cerca de un centenar de familias de Burgos que, según los datos aportados por el sindicato, se encuentran pendientes de ser expulsadas de sus viviendas por otro fondo de inversión.

Lobo ha cuestionado un modelo inmobiliario que, a su juicio, favorece la acumulación de viviendas con fines especulativos frente a su función residencial.

“La tendencia económica actual es la de acumular pisos por parte de grandes proveedores. Y esta no es una economía productiva. Es una economía especulativa”, ha afirmado.

Los convocantes insisten en que la huelga del 11 de noviembre no responde únicamente a un conflicto concreto, también pretende impulsar un cambio en las condiciones económicas y laborales.

La diferencia salarial entre Castilla y León y el conjunto del país, unida al encarecimiento de la vivienda, la cesta de la compra y los combustibles, constituye uno de los principales argumentos de la protesta.

“Esta huelga no es una huelga típica. No responde a un agravio. Tiene como objetivo pasar a la ofensiva. Tenemos salarios que no nos permiten pagar el alquiler, ni la cesta de la compra, ni el combustible”, ha expuesto Lobo,

Además ha cifrado en unos 3.400 euros anuales la diferencia entre el salario medio de Castilla y León y el del conjunto de España.

La salud laboral

La secretaria general de CC.OO. en Castilla y León ha puesto también el foco en la seguridad y la salud en el trabajo.

Según los datos expuestos por el sindicato, en lo que va de año se han registrado 26 fallecidos en accidentes laborales en la comunidad.

Fernández de los Muros ha insistido en la necesidad de combatir la precariedad y de garantizar que las personas no tengan que acudir a trabajar enfermas, al tiempo que ha denunciado las consecuencias psicológicas de unas condiciones laborales que considera inadecuadas.

“La vivienda es un derecho constitucional, no un negocio”, ha subrayado la dirigente sindical, que vincula directamente la crisis habitacional con la dignidad de los trabajadores.

A su juicio, cuando los ingresos no permiten acceder a una vivienda, el problema trasciende el ámbito inmobiliario y afecta de lleno a las condiciones de vida de la población.

La convocatoria incluye, además, reclamaciones dirigidas a las distintas administraciones y a las organizaciones empresariales.

A la Junta de Castilla y León le exigen actuaciones en los ámbitos de su competencia, como la sanidad, la educación, los cuidados y la vivienda.

A las patronales les reclaman desbloquear la negociación colectiva, aumentar los salarios, reducir la jornada laboral y combatir la precariedad. Al Gobierno central le piden que cumpla los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales y que adopte medidas para contener la escalada de precios.

Una convocatoria conjunta

UGT y CC.OO. defienden el carácter transversal de la huelga, que busca movilizar a trabajadores, jóvenes, mujeres y migrantes en torno a problemas que, según sostienen, afectan al conjunto de la sociedad.

Fernández de los Muros ha augurado una jornada “histórica” por su carácter unitario y ha llamado a participar en las manifestaciones convocadas para visibilizar el descontento social.

Por su parte, Óscar Lobo ha resumido el sentido de la protesta como una movilización dirigida a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

“Esta huelga general es una huelga a favor de la gente. Y claro que hay razones”, ha afirmado.