El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) Cedida

Los nuevos tribunales de instancia avanzan en Burgos y Ávila: refuerzo en Valladolid para el juicio de Esther López

La implantación de los nuevos tribunales de instancia en Castilla y León continúa avanzando con la definición de los mecanismos de coordinación entre jueces y las oficinas judiciales.

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha tomado conocimiento de los instrumentos aprobados en Burgos y Ávila para organizar las relaciones de trabajo entre ambos órganos, una de las piezas clave del nuevo modelo judicial derivado de la Ley de Eficiencia.

Estos documentos buscan unificar criterios de funcionamiento y facilitar la colaboración entre jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y el personal de los servicios comunes.

El objetivo es evitar desajustes en la tramitación de los procedimientos y favorecer una prestación más coordinada y eficaz del servicio público de Justicia.

En Burgos, el instrumento de coordinación fue aprobado por la Junta General de Jueces y firmado por la presidenta del Tribunal de Instancia y la directora del Servicio Común de Tramitación.

La Sala de Gobierno ha sido informada de este acuerdo, al igual que del correspondiente a Ávila, dentro del seguimiento de la puesta en marcha de la nueva estructura judicial.

La reunión también ha servido para analizar la organización de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de León tras la incorporación de nuevas plazas judiciales.

La Sala de Gobierno ha acordado mantener la especialización mercantil existente y ha estudiado cómo distribuir la carga de trabajo entre los distintos puestos de la sección.

La decisión se enmarca en el proceso de adaptación a la nueva organización judicial, que exige ajustar los recursos y el reparto de asuntos al funcionamiento de los tribunales de instancia. La especialización mercantil se mantiene así como un elemento de la organización de la sección leonesa.

Refuerzo judicial para el juicio del caso Traspinedo

Otro de los asuntos abordados ha sido la cobertura de las necesidades de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid durante la celebración del juicio con Tribunal del Jurado previsto en el denominado caso Traspinedo.

El Pleno ha informado favorablemente la adscripción temporal de un juez o magistrado de refuerzo para este periodo.

La medida pretende garantizar el funcionamiento ordinario del órgano judicial mientras se desarrolla la vista, de modo que la celebración del juicio pueda compatibilizarse con la atención del resto de asuntos que tiene asignados la sección.

Los planes de sustitución de 2027

La Sala de Gobierno también ha aprobado provisionalmente los planes anuales de sustitución para 2027 y ha vuelto a reclamar una dotación suficiente de recursos para atender las necesidades de cobertura judicial en Castilla y León.

El tribunal advierte de las dificultades que plantean las características territoriales y geográficas de la comunidad a la hora de cubrir vacantes, licencias y ausencias temporales.

Estas circunstancias hacen necesario disponer de medios suficientes para mantener la actividad de los órganos judiciales cuando sus titulares no pueden ejercer temporalmente sus funciones.

La planificación de las sustituciones resulta especialmente relevante para garantizar la continuidad del servicio en una comunidad extensa, con órganos judiciales repartidos por numerosas localidades y necesidades de cobertura que deben atenderse sin interrumpir la actividad ordinaria.

Marta Campo se incorpora a la Sala de Gobierno

Por último, el Pleno ha tomado conocimiento de la decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de designar a Marta Campo, titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Medina del Campo, como nueva integrante de la Sala de Gobierno del TSJCyL.

Campo sustituye en este órgano a la magistrada Belén González.