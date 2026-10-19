Los expresidentes de las Cortes de Castilla y León y el actual presidente, Francisco Vázquez, posan junto a los nuevos retratos tras su presentación, este lunes en el Salón de Recepciones del Parlamento autonómico Rubén Cacho ICAL

El emotivo homenaje de las Cortes a sus expresidentes: más de 40 años de historia convertidos en retrato

En el Salón de Recepciones de las Cortes de Castilla y León, este lunes, los rostros de quienes han ocupado la Presidencia de la Cámara desde su constitución en 1983 han quedado ya colgados en una galería institucional que resume más de cuarenta años de vida parlamentaria autonómica.

El acto, presidido por el actual presidente de la Cámara, Francisco Vázquez, ha servido para reconocer públicamente la trayectoria de los expresidentes y convertir en imagen lo que hasta ahora era memoria institucional.

"Es un verdadero honor la celebración de este acto de los retratos de quienes durante más de cuatro décadas han tenido la responsabilidad de presidir las Cortes de Castilla y León. Diversas sensibilidades, trayectorias distintas y con una forma de entender la responsabilidad pública diferente", ha comenzado Vázquez.

El presidente ha subrayado que hablar de las Cortes es "hacer un recorrido por la propia historia democrática de la Comunidad" y ha recordado que "desde que se constituyeron las primeras Cortes hasta nuestros días, Castilla y León ha cambiado profundamente".

"Han cambiado sus ciudades y sus pueblos, sus gentes, su economía, las preocupaciones de los ciudadanos y las formas de hacer política", ha afirmado.

El presidente ha insistido en la continuidad de fondo a pesar de las transformaciones. "Permanece la voluntad de los castellanos y leoneses de estar representados, de controlar lo público, de autorregularse y de decidir su futuro democráticamente", ha afirmado.

El momento fundacional

A partir de ahí ha desgranado, etapa por etapa, el sentido de cada Presidencia. "En 1983 Castilla y León daba sus primeros pasos como comunidad, había que poner en funcionamiento un parlamento y comenzar a desarrollar una cultura política propia. Y para aquella primera responsabilidad las Cortes eligieron a Dionisio Llamazares", ha apuntado.

Vázquez ha señalado que "fue el primer presidente de la historia de la Cámara y su nombre quedará para siempre unido a la historia de las Cortes".

"Dionisio Llamazares representa por tanto el momento fundacional, el momento en el que una institución plenamente consolidada comenzaba a dar sus primeros pasos", ha asegurado.

Fortalecer las Cortes

Sobre Carlos Sánchez-Reyes (1987-1991) ha señalado que "continuó una etapa todavía marcada por la necesidad de fortalecer el papel del Parlamento como espacio de debate. Se estaba asentando una idea esencial: que la diversidad política era una realidad a la que había que encontrar su cauce en la Cámara".

De Manuel Estella Hoyos, quien ostentó el cargo entre 1991 y 2003 y es el presidente que más tiempo lo ha ejercido, ha dicho: "Hay personas como él cuya presencia da forma a las instituciones que sirven, no por el ruido que hacen sino por la solidez silenciosa con la que trabajan".

"Fue una etapa especialmente importante de consolidación de Castilla y León como comunidad autónoma. El Parlamento dejó de ser únicamente una institución joven y pasó a ser un elemento plenamente integrado”", ha apuntado.

José Manuel Fernández Santiago (2003-2011) protagonizó, según Vázquez, "una etapa decisiva en la modernización de las Cortes".

"Su mandato estuvo marcado por un hito relevante: el traslado de la sede parlamentaria desde el castillo de Fuensaldaña hasta el actual edificio de las Cortes. Unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas", ha recordado.

La primera mujer

María Josefa García Cirac, primera mujer en presidir la Cámara (2011-2015), lo hizo "en una etapa marcada por las consecuencias de la crisis económica y por la necesidad de reforzar la dimensión social de las Cortes". "Bajo su Presidencia las Cortes impulsaron iniciativas orientadas a favorecer la inclusión", ha destacado.

Silvia Clemente (2015-2019) "avanzó en la construcción de un Parlamento más cercano, abierto y accesible, una etapa marcada por las nuevas fuerzas políticas”. Tras su renuncia, Ángel Ibáñez ocupó el cargo en marzo de 2019 “en un momento de transición política particularmente intenso".

Luis Fuentes, elegido tras las elecciones de mayo de 2019, gobernó una etapa "especialmente compleja, con mayor fragmentación y pluralidad", coincidiendo con la pandemia.

"Las instituciones tuvieron que afrontar una situación excepcional: la pandemia de la COVID-19. Cambió la forma de trabajar y la actividad parlamentaria. Aquella etapa demostró que las instituciones democráticas tienen que saber adaptarse a circunstancias extraordinarias sin renunciar a sus principios fundacionales", afirmó.

Sobre Carlos Pollán (2022-2026) ha recordado que "durante su Presidencia las Cortes siguieron desarrollando su capacidad legislativa y de control, en una etapa que reflejó la pluralidad de la Cámara".

Custodiar un espacio "de todos"

Vázquez ha cerrado su intervención con una reflexión sobre el sentido mismo del cargo. "Presidir las Cortes de Castilla y León no significa simplemente presidir un Parlamento, significa asumir la responsabilidad de custodiar un espacio que pertenece a todos", ha señalado.

Y ha expresado su reconocimiento "a todos y cada uno de ellos".

"Han pasado más de 40 años desde aquella primera sesión en el castillo de Fuensaldaña, más de cuatro décadas en las que Castilla y León ha cambiado, pero las Cortes siguen aquí porque las instituciones democráticas no pertenecen a una generación, pertenecen a todas las generaciones", ha señalado.

Con los retratos ya instalados, la Cámara deja constancia visible de un recorrido histórico que comenzó en el castillo de Fuensaldaña y que ahora se prolonga, generación tras generación, en la sede actual del Parlamento autonómico.