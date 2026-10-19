El presidente del sector de Administración General de la Junta de CSIF Castilla y León, Agustín Angulo, y la delegada-portavoz en Medio Ambiente y agente medioambiental, Sara Mateos, en una imagen de archivo. R. Cacho ICAL

CSIF niega que la Junta esté negociando nuevos decretos antiincendios forestales: "No hemos recibido ni una llamada"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha negado este lunes, 19 de octubre, que la Junta de Castilla y León esté en estos momentos negociando y trabajando con los representantes sindicales para la elaboración de los nuevos decretos de lucha contra incendios forestales.

A través de un comunicado, han querido desmentir las palabras del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y han asegurado que "no hemos recibido ni una sola llamada, convocatoria ni propuesta para abordar estas medidas".

Por eso, piden al propio Mañueco que aclare o rectifique su afirmación y "deje de presentar como negociación sindical un proceso que no existe".

Para CSIF, es "inadmisible" que tras los incendios de este verano y el "fracaso" de los anteriores decretos, rechazados por todas las organizaciones sindicales y que no fueron convalidados en las Cortes, la Junta "vuelva a recurrir a los anuncios públicos sin que exista una negociación efectiva".

En este sentido, han incidido en que están "engañando a la sociedad" y abogan por "abordar, de una vez, las deficiencias estructurales del operativo, reforzar la prevención, garantizar medios suficientes y establecer una organización eficaz durante todo el año".

"CSIF no va a aceptar que se utilice el nombre de los sindicatos para proyectar una imagen de diálogo que no se corresponde con los hechos", han apuntado en su escrito.

Asimismo, han acusado a la Junta de "incumplir" las leyes básicas estatales de Bomberos Forestales y de Agentes Medioambientales. También han criticado que "incluso han llegado a impedir la tramitación de la Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León".

"Una norma necesaria para adaptar la regulación autonómica a la legislación básica estatal y mejorar sus condiciones laborales", han añadido.

En este contexto, han señalado que "después de todo lo que hemos vivido en Castilla y León, no ha cambiado absolutamente nada". "La Junta sigue improvisando, manteniendo un operativo que trabaja en condiciones precarias, imponiendo guardias de un día para otro y modificando calendarios de trabajo sin planificación ni previsión, a costa de la conciliación de quienes tienen que afrontar las emergencias", han precisado.

"Hay una falta de voluntad para cambiar. Y mientras la Junta sigue instalada en la autocomplacencia, son los ciudadanos y los trabajadores quienes siguen pagando las consecuencias de una nefasta gestión del operativo", han zanjado.