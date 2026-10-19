Imagen de la reunión de la Junta de Portavoces de este lunes en las Cortes de Castilla y León Rubén Cacho ICAL

Las Cortes aprobarán el 16 de diciembre los presupuestos de Castilla y León para 2027 con la holgada mayoría de PP y Vox

El próximo 16 de diciembre las Cortes de Castilla y León aprobarán los presupuestos de la Comunidad para 2027. Los socios de Gobierno, PP y Vox, que suman 47 escaños, harán valer su holgada mayoría absoluta para sacar adelante las cuentas en el pleno de los días 15 y 16 de diciembre.

Todo queda, eso sí, a falta de lo que decidan el resto de grupos parlamentarios, que podrán presentar enmiendas, mantener votos particulares y participar en el debate, aunque sin capacidad real de alterar el resultado final.

Para que ese calendario encaje, la Mesa de las Cortes, reunida este lunes de acuerdo con la Junta de Portavoces, ha modificado el calendario de plenos del primer periodo ordinario de sesiones, que va de septiembre a diciembre, al amparo del artículo 67.2 del Reglamento de la Cámara.

El objetivo es claro: que la tramitación del proyecto de ley de presupuestos y de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas concluya dentro del periodo de sesiones y antes de que termine el año.

Las comparecencias de los consejeros

El proyecto ya está en la Cámara. Fue registrado el 14 de octubre por la Junta de Castilla y León. Este mismo 19 de octubre, tras su examen por la Junta de Portavoces y la Mesa, ha sido admitido a trámite, trasladado a todos los grupos y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes.

A partir de ahí el reloj corre. El plazo para solicitar comparecencias de los consejeros termina el 21 de octubre y la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda las calificará al día siguiente.

Entre el 23 y el 30 de octubre los titulares de las distintas consejerías comparecerán ante la Comisión de Economía y Hacienda para explicar, defender y responder por las partidas de sus departamentos.

Será la primera ocasión en la que la oposición pueda interrogar en sede parlamentaria sobre el contenido concreto de las cuentas y en la que el Gobierno autonómico tendrá que justificar sus prioridades presupuestarias.

Enmiendas y aprobación

El itinerario posterior está igualmente cerrado. El 4 de noviembre vence el plazo de enmiendas a la totalidad, que se calificarán el día 5. El 6 de noviembre la Junta de Portavoces y la Mesa ordenarán el debate de totalidad, que se celebrará en el pleno del 10 de noviembre, una sesión incorporada al calendario precisamente para este fin.

El plazo de enmiendas al articulado finaliza el 11 de noviembre; se calificarán el 18. La ponencia elaborará su informe los días 19 y 20 de noviembre y la Comisión emitirá el dictamen entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre.

El 10 de diciembre vence el plazo para mantener enmiendas y votos particulares. Al día siguiente se reúnen de nuevo la Junta de Portavoces y la Mesa. Y los días 15 y 16 de diciembre llega el pleno decisivo: debate y votación del proyecto de ley.

La reordenación del calendario

Con los 47 votos de PP y Vox ya contabilizados, la aprobación el día 16 está asegurada, a la espera de conocer la posición final del resto de grupos. El 22 y el 23 de diciembre las Cortes certificarán la ley aprobada y la remitirán a la Junta de Castilla y León.

La reordenación del calendario de plenos −con sesiones el 10 de noviembre y los días 15, 16, 22 y 23 de diciembre− permite que todo el procedimiento presupuestario se complete dentro del periodo ordinario de sesiones.

Castilla y León dispondrá así de un marco financiero aprobado antes de que acabe 2026, con la mayoría de Gobierno garantizando el resultado y el resto de grupos teniendo aún margen para intentar modificar, aunque sea parcialmente, el texto que llegue al pleno.