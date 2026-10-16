Alfonso Fernández Mañueco junto a Isabel Blanco y Francisco Vázquez en la clausura de la Junta Directiva autonómica del PPCyL. Miriam Chacón Ical

Mañueco pide llevar a Feijóo a La Moncloa para "sentar las bases de una futura victoria" en las municipales de 2027

El presidente del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL), Alfonso Fernández Mañueco, ha sido el encargado este viernes, 16 de octubre, de clausurar en Valladolid la Junta Directiva autonómica de su formación, donde se han designado los miembros del comité que dirigirá la campaña a nivel regional en estas próximas elecciones del 29-N.

El "equipo de primera división", según lo ha calificado Mañueco, estará coordinado por Isabel Blanco, quien cuenta con "experiencia demostrada y resultados óptimos en las elecciones europeas y autonómicas".

Durante su intervención, Mañueco ha hecho un llamamiento para llevar a Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, hasta La Moncloa y que ello sirva para "sentar las bases" de una "futura victoria" en las municipales de 2027.

El presidente del PPCyL ha incidido en que las próximas elecciones son de una "enorme importancia para nuestro país", ya que lo que hay en juego es "poner punto final a una etapa nefasta, la del sanchismo, e impulsar un proyecto de igualdad y de futuro que representan Alberto Núñez Feijóo y el PP".

En este sentido, Mañueco ha hecho hincapié en que en el PP son "gente de palabra" y así se demuestra, a su juicio, en Castilla y León, donde les dijeron que "teníamos que dialogar y dialogamos, que teníamos que pactar y lo hicimos".

"Nos pidieron formar un gobierno sólido y estable y eso hemos hecho. Acabamos de presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad que va a permitir cumplir con los grandes objetivos que nos marcamos", ha señalado.

Para Mañueco, en el PP no solo creen "en la buena política, sino que la representamos y la encarnamos". "Estamos en los puestos de cabeza de todos los ránking independientes cuando hablamos de los servicios públicos", ha presumido.

Algo que, según ha expuesto, es "todo lo contrario a lo que representa Sánchez, que no ha traído más que chapuzas, inestabilidad y deterioros de los servicios públicos, además de ataques sectarios a las instituciones de nuestra democracia".

"No ha movido ni un solo dedo"

En este punto, Mañueco ha pedido hacer una reflexión sobre los ocho "muy largos" años de Sánchez en el Gobierno de España, en los que "no ha movido ni un solo dedo por las infraestructuras que necesitamos en Castilla y León".

Mientras tanto, además, ha denunciado que "ha pactado con Junqueras un modelo de financiación que es un atraco para Castilla y León, un insulto para las personas de nuestra tierra".

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la clausura de la Junta Directiva Autonómica de la formación. Miriam Chacón Ical

"Perdona el despilfarro de los separatistas y les regala una amnistía a cambio de mantenerse en el poder", ha lamentado.

Además, le ha acusado de "colonizar las instituciones esenciales y atacar con rabia los poderes del Estado", mientras le persigue "una oleada de corrupción como nunca antes habíamos visto".

"Fracaso total" de la política de vivienda

En cuanto a cosas concretas, ha criticado el "fracaso total" de la política de vivienda de Sánchez, quien ha convertido esta cuestión en el principal problema de los españoles "cuando en el momento que llegó era el número 16".

Mañueco ha incidido en que ha afrontado este problema "tarde, mal y nunca" después de que Sánchez prometiese 180.000 viviendas y "los únicos ladrillos que ha habido son sus bodrios normativos".

Una serie de "chapuzas" que, según el líder de los 'populares' en Castilla y León, han "empeorado el problema y que perjudican a los inquilinos y propietarios".

Frente a esto, ha puesto el ejemplo de las políticas del PPCyL, que "deja bien a las claras cuál es el camino". "Construir más viviendas públicas que nunca y dar más ayudas a las familias para el alquiler que nunca", ha añadido.

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura la Junta Directiva Autonómica de la formación. Miriam Chacón Ical

También ha destacado que actualmente hay 1.266 viviendas públicas para venta y alquiler en ejecución, de las que 258 se entregarán antes de final de año y las restantes se repartirán durante 2027.

Una serie de políticas que, además, se impulsan desde el PPCyL mientras "tenemos los impuestos más bajos de nuestra historia y si se aprueba el presupuesto lo volverán a ser en 2027".

"El que da miedo es Sánchez"

Siguiendo su ristra de ataques al líder del PSOE, Mañueco ha destacado que a Sánchez "se le ha terminado el discurso del miedo y el que lo da es él".

"Le convocan una huelga general y está contento. Dice que España va como un cohete pero a las familias les cuesta llegar a final de mes. La cesta de la compra está disparada y el precio de la luz y el gas por las nubes", ha sostenido.

Todo ello mientras hay una "presión fiscal insoportable que está achicharrando a familias y empresas". En definitiva, según Mañueco, la labor de Sánchez en economía se ha resumido en "ahogar a las empresas, trabajadores y a las clases medias".

"España no se vende, se defiende"

Ceuta no podía faltar en el discurso de Mañueco en esta clausura, convertida en el primer mitin político de esta precampaña electoral para las generales. "Ha abandonado a los ceutíes a su suerte, consintiendo una situación que es una auténtica vergüenza nacional", ha resaltado.

Mañueco ha reivindicado la protección de las fronteras, la seguridad y la defensa de España como una "cuestión de Estado". "Por eso apoyamos lo que hoy ha pedido Alberto Núñez Feijóo. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. España no se vende, España se defiende", ha aclamado.

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura la Junta Directiva Autonómica de la formación. Miriam Chacón Ical

Respecto al bagaje del PSOECyL, lo ha tildado de "corto" y lo ha resumido en que "los herederos de súper Santos Cerdán, que ponen la mano en el fuego por Zapatero y sus joyas, seguirán a los pies de Sánchez". "Siguen con su servilismo. Eso es lo que ofrecen. Fin del resumen", ha ironizado.

"Un gran cambio"

En resumidas cuentas, Mañueco ha defendido que España "necesita un gran cambio, un gobierno que devuelva la confianza, que dé certezas, que vuelva a poner el interés general por encima del particular".

Y por eso ha reclamado el apoyo para Feijóo, quien "tiene un proyecto sólido y de futuro para nuestro país, preparado para afrontar los grandes retos que tenemos y también ofrecer grandes soluciones".

"Ha llegado su momento. Es el momento de Feijóo, de recuperar la confianza de los españoles, de España y vamos a por todas", ha hecho hincapié.

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a la movilización para "sacar a Sánchez de la Moncloa y acabar para siempre con sus negligencias y abusos de poder".

"Hay que acabar con el muro del sanchismo y abrir una nueva etapa de reconstrucción democrática, resurgir el proyecto de convivencia común", ha zanjado.